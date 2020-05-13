Военкоматы на "удаленке" подготовили 360 тысяч личных дел призывников

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Личные дела призывников были подготовлены работниками российских военкоматов в удаленном режиме, к настоящему времени готовы 360 тысяч документов, заявил в среду начальник Генерального штаба Личные дела призывников были подготовлены работниками российских военкоматов в удаленном режиме, к настоящему времени готовы 360 тысяч документов, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов

"Изучение личных дел граждан, подлежащих призыву на военную службу, осуществляется удаленно - при помощи современных телекоммуникационных средств и сети интернет. К настоящему времени подготовлено более 360 тысяч личных дел призывников для рассмотрения на заседаниях призывных комиссий", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил " Красная звезда ".

Он добавил, что это позволит к началу работы призывных комиссий подготовить все материалы, чтобы гражданам, прибывшим в военный комиссариат на призывные комиссии, оставалось только пройти медицинское освидетельствование и тестирование профессионально-психологического отбора.

"В первую очередь на заседания призывных комиссий будут вызваны граждане, которые могут быть гарантированно направлены в войска. И таких - не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, - на сегодняшний день отобрано порядка 140 тысяч", - заявил Герасимов.

Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Служить в этом году поедут 135 тысяч человек, отправки в войска начнутся после 20 мая.