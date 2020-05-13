Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ

КИЕВ, 13 мая - РИА Новости. Парламент Украины в среду соберется на внеочередное заседание, чтобы принять в окончательном чтении закон о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому.
Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых страна сейчас нуждается как никогда. Коломойский уже заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за закона, мешающего ему судиться за Приватбанк на Украине.
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Предполагается также, что депутаты в рамках "Часа вопросов к правительству" заслушают в Раде премьера Дениса Шмыгаля о шагах правительства по преодолению на Украине экономического кризиса. Кроме того, в парламенте ждут с отчетом главу Нацбанка страны.
Закон в угоду МВФ
Законопроект, который запретит возвращать признанные неплатежеспособными банки их экс-владельцам, в конце марта прошел первое чтение в Верховной раде. В СМИ этот документ уже назвали "антиколомойским". Его принятие позволит пресечь попытки олигарха Коломойского обжаловать национализацию Приватбанка и вернуть контроль над финучреждением. Кроме того, приняв документ в целом, Рада разблокирует получение международной помощи Киеву.
Противники документа, в том числе из пропрезидентской партии "Слуга народа", успели внести к нему 16,4 тысячи поправок, что является абсолютным рекордом за всю историю работы украинского парламента. На их рассмотрение могли уйти месяцы, что буквально бы похоронило получение Украиной новой программы финпомощи от МВФ.
Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. Позднее парламент изменил регламент. Ввиду спецпроцедуры, депутатам сейчас предстоит рассмотреть 241 поправку к законопроекту о банках.
Новая программа Фонда
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается.
Глава минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by без принятия законопроекта о банковском регулировании. По его словам, Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов об улучшении рамок банковской санации и о земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.
Голоса есть
В первом чтении за законопроект о банках партия Зеленского "Слуга народа" дала только 198 голосов из 248 возможных. И фактически документ был принят за счет голосов оппозиции: партии экс-главы государства Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партии "Голос". Если во фракции "Слуга народа" сохранится прежнее число сторонников "антиколомойского" закона, то с учетом поддержки оппозиции документ будет принят.
Глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия уверяет: в "Слуге народа" достаточно голосов для принятия "антиколомойского" закона. "У нас точно есть большинство людей, которые не хотят дефолта в этой стране и будут голосовать за законопроект о банках в той редакции, в которой необходимо для получения транша МВФ. У нас есть 226 голосов внутри нашей фракции", - сказал Арахамия.
В то же время, по информации источника издания "РБК-Украина", в случае принятия закон о банках может быть обжалован в Конституционном суде Украины. Собеседник издания отметил, что к закону действительно есть ряд вопросов с точки зрения соответствия конституции и международным конвенциям.
Коломойский грозит судом
В свою очередь украинский олигарх Коломойский намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае принятия банковского закона. Представлять свои интересы бизнесмен доверит бывшему главе администрации президента Украины Андрею Портнову (он занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича).
"Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим вердикт Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой в этом вопросе", - сказал Коломойский в комментарии изданию Hromadske ("Общественное").
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда.
Другие вопросы
Помимо законопроекта о банках, депутаты рассмотрят еще 25 вопросов, в частности, в Раде пройдет "Час вопросов к правительству" и отчет руководителя Национального банка страны.
"Будем задавать вопросы премьер-министру, министрам о том, каким образом Украина будет преодолевать экономический кризис и перезагружать медицинскую реформу", - рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в перечне вопросов, которые должны будут рассмотрены на внеочередной сессии, есть постановление о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Рады. В частности, с 18 мая парламент должен вернуться к полноценной работе в режиме пленарных заседаний.
Ранее парламент Украины принял решение до окончания карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 не проводить пленарных заседаний, депутаты на этот период работали в комитетах и фракциях. В случае необходимости спикер созывал внеочередные заседания.