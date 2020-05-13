В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России

"Эта стратегия — некая ностальгическая боль Польши, которая мечтала протянуть свою империю от запада до северных морей, но на ее пути всегда стояла Россия. Обвинения в наш адрес будут беспрерывными. Но надо не копаться во всем этом, а искать точки соприкосновения и двигаться вперед", — сказал российский сенатор.