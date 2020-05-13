В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Польши свидетельствует о ее ностальгической боли из-за России, заявил член Совфеда Владимир Джабаров в интервью RT.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика" России. В связи с этим в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5 процента ВВП.
"Эта стратегия — некая ностальгическая боль Польши, которая мечтала протянуть свою империю от запада до северных морей, но на ее пути всегда стояла Россия. Обвинения в наш адрес будут беспрерывными. Но надо не копаться во всем этом, а искать точки соприкосновения и двигаться вперед", — сказал российский сенатор.