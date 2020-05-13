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2020-05-13T12:04
https://ria.ru/20200513/1571349987.html
В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России
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РИА Новости

В Совфеде рассказали про боль Польши из-за России

00:29 13.05.2020 (обновлено: 12:04 13.05.2020)
41419
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Польши свидетельствует о ее ностальгической боли из-за России, заявил член Совфеда Владимир Джабаров в интервью RT.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика" России. В связи с этим в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5 процента ВВП.
"Эта стратегия — некая ностальгическая боль Польши, которая мечтала протянуть свою империю от запада до северных морей, но на ее пути всегда стояла Россия. Обвинения в наш адрес будут беспрерывными. Но надо не копаться во всем этом, а искать точки соприкосновения и двигаться вперед", — сказал российский сенатор.
Он подчеркнул, что, обвиняя Москву в неких захватнических планах, Варшава забывает историю собственной страны, согласно которой, напомнил Джабаров, Польша "постоянно воевала с Россией".
Франц Клинцевич
Вчера, 14:48
Клинцевич призвал перейти к мерам экономического воздействия на Польшу
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Обсудить 10
РоссияАнджей ДудаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФПольшаМоскваВаршаваВ мире
Популярные комментарии
А почему у нас положительно относятся к тем странам, которые считают Россию своим врагом? Надо как то ужесточать отношения с ними. До пределов разумного, конечно.
13 мая, 07:09
Вячеслав Гаджиев
4300002
Как же они мечтают, чтобы Россия на них напала, просто спят и видят. Это называется паранойя.
13 мая, 05:36
АНДРЕЙ КОННИН
3520002
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