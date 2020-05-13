Детская песня "Тебя поздравит Настя" установила рекорд на YouTube

"Дети разных стран и национальностей стараются повторять за Настей слова и мелодию — разве это не отличный способ учить русский язык деткам всего мира", — подчеркнул Николаев.

В видео, опубликованное в начале февраля этого года, вошли кадры с празднования дня рождения Насти (27 января ей исполнилось шесть лет. — Прим.ред). Она поет, танцует, распаковывает подарки, ест большой торт, разбивает вместе с детьми Филиппа Киркорова пиньяту и фотографируется с гостями, в том числе с Артуром Пирожковым.