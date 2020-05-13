Детская песня "Тебя поздравит Настя" установила рекорд на YouTube

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Клип российского блогера Насти Радзинской на песню "Тебя поздравит Настя" за три месяца набрал 108 миллионов просмотров на YouTube. Таким образом он стал самым популярным русскоязычным роликом для детей в мире, о чем сообщил в своем инстаграме автор музыки и стихов композитор Игорь Николаев.
"Дети разных стран и национальностей стараются повторять за Настей слова и мелодию — разве это не отличный способ учить русский язык деткам всего мира", — подчеркнул Николаев.
В видео, опубликованное в начале февраля этого года, вошли кадры с празднования дня рождения Насти (27 января ей исполнилось шесть лет. — Прим.ред). Она поет, танцует, распаковывает подарки, ест большой торт, разбивает вместе с детьми Филиппа Киркорова пиньяту и фотографируется с гостями, в том числе с Артуром Пирожковым.
В 2019 году издание Forbes включило ее в список богатейших блогеров на YouTube, в котором девочка заняла третье место. На семь ее каналов подписано 120 миллионов пользователей.