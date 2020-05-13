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2020-05-13T08:01
https://ria.ru/20200513/1571329423.html
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
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РИА Новости

Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы

08:00 13.05.2020 (обновлено: 08:01 13.05.2020)
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© REUTERS / Michel KappelerКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© REUTERS / Michel Kappeler
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Евросоюз на полном ходу вляпался в самый настоящий конституционный кризис. По крайней мере, именно "конституционным кризисом" конфликт между руководством Германии и Евросоюза (а также высшими судебными инстанциями Германии и Евросоюза) называет авторитетное агенство деловой информации Bloomberg.
Впрочем, если ситуация будет развиваться по той траектории, которую задали руководители Евросоюза, то "кризис" будет слишком мягким термином для определения экономических и политических последствий происходящего. Однако в этом можно увидеть и некую иронию судьбы: у Германии теперь есть определенные шансы оказаться в одном "санкционном клубе" с Россией, то есть попасть под санкционные меры Еврокомиссии вместе с нашей страной, причем, по большому счету, причины санкций будут аналогичными — Еврокомиссия обожает вводить санкции за любое проявление настоящего государственного суверенитета.

Именно поэтому сейчас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен угрожает подать в суд на Германию, на ее Конституционный суд и, возможно, на правительство Ангелы Меркель — то есть человека, которому она лично обязана политической карьерой. Это будет, конечно, эпизод политического предательства, достойного пера Шекспира, но когда речь идет о необходимости слегка (где-то на два триллиона евро) пограбить немецких налогоплательщиков во имя сохранения "европейского проекта", то все правила приличия будут смело игнорироваться.

Суть конфликта описывает агентство Рейтер: "Конституционный суд Германии на прошлой неделе дал ЕЦБ три месяца, чтобы обосновать соразмерность своих покупок облигаций (под угрозой. — Прим. ред.) потери Бундесбанка Германии — одного из 19 национальных центральных банков, являющихся членами ЕЦБ, — в качестве участника (операций ЕЦБ. — Прим. ред.). Он также призвал парламент и правительство Германии оспорить решение ЕЦБ по этому вопросу".
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В переводе с немецкого юридического на политический русский: Европейский центральный банк печатает "из воздуха" евро, на которые он покупает облигации стран — членов Евросоюза, объясняя это тем, что нужно вывести Евросоюз из экономического кризиса. "Временная мера", введенная для борьбы с последствиями кризиса 2008-2009 годов в 2015 году, оказалась не просто перманентной, но и стала расширяться в условиях коронавируса, и все было бы хорошо, но есть нюанс, который и стал поводом для столь резкого вердикта высшей судебной инстанции Германии: по версии немецких судей, Европейский центральный банк превысил свои полномочия и не учитывает экономических последствий своих действий, которые выходят далеко за рамки монетарной политики, которую ЕЦБ имеет право определять в соответствии с законом.
Суд вообще мог запретить немецкому Бундесбанку (Центральному банку Германии) сотрудничать с ЕЦБ в этом вопросе, но предпочел выбрать более мягкую позицию и потребовать от ЕЦБ оправдания своих действий и доказательств того, что они действительно вписываются в законодательные рамки. Следует отметить очевидный политический подтекст этого решения немецкого суда: от действий ЕЦБ в основном выигрывают Италия, Испания, Франция и другие страны еврозоны, которые не отличаются бюджетной дисциплиной, а экономические риски несет прежде всего Германия, до сих пор живущая с въевшимся страхом гиперинфляции, которая в XX веке привела к власти партию национал-социалистов.
Логично, что такая конфигурация может показаться немецким служителям Фемиды довольно несправедливой и требующей коррекции. Из-за этого и призыв судей к правительству и парламенту найти в себе хоть долю самоуважения и побороться за немецкие национальные интересы в Брюсселе.
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В ответ вместо объяснений, разъяснений и оправданий Еврокомиссия решила пойти другим путем и превратить конфликт в выяснение отношений на тему немецкого суверенитета. Если формулировать позицию Брюсселя в максимально грубых терминах, то Германии хотят напомнить, что никакого суверенитета у нее нет, Бундесбанк не участвовать в действиях ЕЦБ не сможет, а судить ЕЦБ может только специальный Европейский суд, который в 2018 году уже вынес решение о том, что действия Европейского центрального банка являются полностью законными. Чтобы как следует отхлестать по пальцам непослушную немецкую Фемиду, Урсула фон дер Ляйен решила выступить в роли строгой учительницы правоведения и начала размахивать санкционной линейкой.
"Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС, подняла вопрос о возможности судебного разбирательства в воскресенье в связи с решением Конституционного суда Германии, который дал ЕЦБ три месяца для оправдания покупки облигаций в рамках его ведущей программы стимулирования еврозоны", — сообщает The New York Times и подчеркивает, что Еврокомиссия еще думает, инициировать ли против Германии так называемую процедуру инфриджмента — то есть процедуру введения санкций против страны ЕС за нарушение европейского законодательства. Такая процедура сопровождается требованием исправить нарушения или заплатить колоссальные штрафы. Особую пикантность этой ситуации придает тот факт, что иск, который может подать Еврокомиссия, будет рассматривать тот самый Суд Евросоюза, который принял в 2018 году решение о легальности действий ЕЦБ и чье решение было признано неправомочным немецким Конституционным судом.
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Шансы на то, что Конституционный суд Германии согласится идти под Суд Европейского союза, — примерно нулевые. Более того, не очень понятно, чего добьется Еврокомиссия в том случае, если Европейский суд удовлетворит ее иск. Требовать от Ангелы Меркель оказать давление на судебную власть собственной страны и сделать это под угрозой штрафов, которые будут платить, по сути, немецкие налогоплательщики? Требовать того же самого от бундестага? Попробовать штрафовать лично судей Конституционного суда Германии за их решение? Любой из этих вариантов смотрится дико и явно не будет способствовать объединению Евросоюза для борьбы с коронавирусом, а также симпатиям рядовых бюргеров к брюссельским чиновникам. Более того, у немецкого избирателя может возникнуть соблазн проголосовать за какую-нибудь политическую силу (неважно, левую или правую), которая действительно выполнит наказ Конституционного суда и пойдет на конфликт с Еврокомиссией и ЕЦБ.
Европейские СМИ сообщают, что у Ангелы Меркель есть оригинальный план выхода из ситуации, который позволит всем сторонам сохранить лицо, но только при наличии готовности к компромиссу. Агентство Рейтер, со ссылкой на источники внутри партии Меркель, сообщает, что "подчеркнув необходимость "мудрого" ответа, канцлер Ангела Меркель заявила высокопоставленным партийным чиновникам в понедельник, что ситуация будет "разрешимой", если ЕЦБ предъявит (запрошенные немецким судом. — Прим. ред.) объяснения". Проблема в том, что сам факт предъявления объяснений будет воспринят Еврокомиссией как поражение, да и далеко не обязательно, что Конституционный суд Германии удовлетворится полученным от ЕЦБ документом.
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Получается, что Евросоюз сейчас находится на развилке: или все конфликтующие стороны резко открывают в себе невиданные способности к креативной дипломатии и отказу от амбиций, или Евросоюз ждет такая борьба за власть между Брюсселем и Берлином, что еврозона (да и Евросоюз в целом) могут просто развалиться.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврозонаЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельГерманияИталияИспанияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Ждем-с , с огромным удовольствием ждем-с. ЕС должен рухнуть, как организация поставившую во главе своей политики наезд на Россию.
13 мая, 09:37
ffrolgohom
2021210116
Примерно также было при распаде СССР когда зажравшиеся чиновники никого не слушали и считали, что знают лучше других кому и что нужно. А вообще, такие огромные объединения пока имеют огромные проблемы и причина тому жадность, зависть и лень. Ещё когда всё хорошо это не так заметно, а чуть наступает кризис начинается грызня. Одни работают больше другие меньше, одни богаче другие беднее всё время идут сравнения и ссоры. Зависть и лень - пока человечество не изживет это, угроза витает над любым крупным государством.
13 мая, 10:00
Я желаю всем счастья
20106007
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