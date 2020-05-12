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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:43
https://ria.ru/20200512/1571349477.html
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571315137_0:109:3160:1887_1036x0_80_0_0_d179e720efc448dc51f6020713057163.jpg
РИА Новости

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

23:43 12.05.2020
27119
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям", -  сказал Шапошников в эфире телеканала "Звезда", отвечая на вопрос о готовности Москвы к постепенному выходу из карантина.
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Председатель напомнил, что существует три этапа постепенного выхода из режима самоизоляции. Так, на первом этапе допустимы занятия спортом и прогулки на свежем воздухе; прогулки с детьми и открытие некоторых магазинов. На втором этапе допустимы прогулки на улице с членами семьи, открытие заведений общепита с ограничением на количество посетителей и возобновление занятий в образовательных учреждениях.
Третий этап предполагает открытие парков и зоны отдыха при соблюдении социальной дистанции, открытие всех магазинов и общепита без ограничения на число посетителей.
Председатель Мосгордумы также напомнил, что люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома до полного снятия ограничений.
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"На сегодняшний момент, конечно, москвичи, и вообще это касается всех граждан России старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания типа астмы, заболеваний легких или ещё какие-то, они пока остаются дома, все-таки необходимо ещё подождать. Поэтому пока не будут полностью сняты все ограничения, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, должны находиться дома и быть на самоизоляции",- сказал Шапошников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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22821477
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосгордумаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Можно снимать, а то мы всего то на втором месте по количеству зараженных.
13 мая, 00:44
SSanovich
910005
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