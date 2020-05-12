В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве

"Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям", - сказал Шапошников в эфире телеканала "Звезда" , отвечая на вопрос о готовности Москвы к постепенному выходу из карантина.

Председатель напомнил, что существует три этапа постепенного выхода из режима самоизоляции. Так, на первом этапе допустимы занятия спортом и прогулки на свежем воздухе; прогулки с детьми и открытие некоторых магазинов. На втором этапе допустимы прогулки на улице с членами семьи, открытие заведений общепита с ограничением на количество посетителей и возобновление занятий в образовательных учреждениях.

Третий этап предполагает открытие парков и зоны отдыха при соблюдении социальной дистанции, открытие всех магазинов и общепита без ограничения на число посетителей.

Председатель Мосгордумы также напомнил, что люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома до полного снятия ограничений.

"На сегодняшний момент, конечно, москвичи, и вообще это касается всех граждан России старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания типа астмы, заболеваний легких или ещё какие-то, они пока остаются дома, все-таки необходимо ещё подождать. Поэтому пока не будут полностью сняты все ограничения, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, должны находиться дома и быть на самоизоляции",- сказал Шапошников.