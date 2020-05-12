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2020-05-12T23:28
https://ria.ru/20200512/1571349329.html
Число заявок на единовременные пособия на детей достигло миллиона
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_59c8368185432d0ced43ed2f8f1c9166.jpg
РИА Новости

Число заявок на единовременные пособия на детей достигло миллиона

23:28 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Число заявок на единовременные пособия на детей через сервис, запущенный по адресу posobie16.gosuslugi.ru, в течение шести часов достигло 1 миллиона, сообщили РИА новости в пресс-службе Минкомсвязи РФ.
Ранее во вторник Минкомсвязь запустила сервис для оформления единовременной выплаты на детей в 10 тысяч рублей на отдельной странице сайта госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. В понедельник президент России Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до 3 лет. Сервис был запущен около 16.00 мск.
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"По данным на 22.30 мск, число заявлений достигло 1 миллиона", - сказали в Минкомсвязи.
Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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