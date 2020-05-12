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2020-05-12T23:01
https://ria.ru/20200512/1571348876.html
Число задержанных по делу о вторжении в Венесуэлу выросло до 44
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РИА Новости

Число задержанных по делу о вторжении в Венесуэлу выросло до 44

23:01 12.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
КАРАКАС, 12 мая – РИА Новости. Число задержанных по подозрению в причастности к морскому вторжению в Венесуэлу выросло до 44 человек, следует из сообщения Национальной гвардии.
"Сегодня были пойманы два наемника в штате Арагуа, оба дезертиры. Мы не дадим свершиться никакому террористическому плану, который ставит целью дестабилизировать мир и залить кровью нашу родину", - говорится в заявлении в Twitter.
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
6 мая, 20:38
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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