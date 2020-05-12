Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ситуация с гражданами, которые присылали фото нацистов для участия в акции "Бессмертный полк", является покушением на историческую память российского народа, считают опрошенные РИА Новости политики.
Ранее глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет РФ данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции. По ее словам, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, некоторые пользователи присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
"Это не просто покушение на взлом сайта, это… покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков… Их надо выявить, Следственному комитету - возбудить уголовное дело. И очно или заочно – если… (они) находятся не на территории РФ - приговорить к тюремному сроку", - заявил председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.
По его словам, если это не будет сделано, наши потомки никогда нам этого не простят. "Не нужно даже было организаторам этой акции обращаться в Следственный комитет. Самому СК надо следить за подобными вещами и возбуждать уголовные дела - независимо от того, обратились к ним или не обратились", - пояснил Журавлев.
В свою очередь председатель партии "За правду" Захар Прилепин полагает, что в мире есть какое-то количество серьезных ресурсных центров, которые готовы вкладываться в то, чтобы испортить, по его словам, единственный центрообразующий праздник в России – День Победы.
"Собственно, нет никакого иного дня, который в России является соединяющим так или иначе подавляющее число населения. И здесь никаких структурных целей не идет, потому что они не пытаются нас дестабилизировать, просто подличают, просто устраивают… символический акт надругательства над нашей Победой… Это борьба символического ряда… Это люди, у которых никаких представлений нет о чести, достоинстве. И при этом этих людей можно найти, можно проследить и тех персонажей, которые выдавали им деньги, которые так или иначе с ними связывались, просили и приказывали совершать подобные действия", - сказал он.
Прилепин уверен, что эти люди есть как внутри России, так и за рубежом, их необходимо наказать за подобные действия.
"Своих, конечно, неонацистов надо наказывать, так или иначе отлавливать, молодых людей, которых они совращают, переубеждать и работать с ними. Это огромная масштабная работа. То есть мы можем этот центр в России найти, но в целом это работа, которая требует серьезного идеологического подхода… Эту заразу надо истреблять на всех уровнях: от уголовного преследования до большой просветительской работы среди нашей молодежи, которая ничего не знает о нашей Победе", - подчеркнул председатель партии.
В этом году акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. "Волонтеры Победы" занимались модерацией заявок, поступавших на участие в акции.