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2020-05-12T22:53
https://ria.ru/20200512/1571348662.html
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
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РИА Новости

Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"

22:53 12.05.2020
15521
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМолодой человек смотрит трансляцию акции "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Молодой человек смотрит трансляцию акции "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ситуация с гражданами, которые присылали фото нацистов для участия в акции "Бессмертный полк", является покушением на историческую память российского народа, считают опрошенные РИА Новости политики.
Ранее глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет РФ данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции. По ее словам, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, некоторые пользователи присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии или через Photoshop немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Организаторы Бессмертного полка передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
"Это не просто покушение на взлом сайта, это… покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков… Их надо выявить, Следственному комитету - возбудить уголовное дело. И очно или заочно – если… (они) находятся не на территории РФ - приговорить к тюремному сроку", - заявил председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.
По его словам, если это не будет сделано, наши потомки никогда нам этого не простят. "Не нужно даже было организаторам этой акции обращаться в Следственный комитет. Самому СК надо следить за подобными вещами и возбуждать уголовные дела - независимо от того, обратились к ним или не обратились", - пояснил Журавлев.
В свою очередь председатель партии "За правду" Захар Прилепин полагает, что в мире есть какое-то количество серьезных ресурсных центров, которые готовы вкладываться в то, чтобы испортить, по его словам, единственный центрообразующий праздник в России – День Победы.
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
10 мая, 16:03
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
"Собственно, нет никакого иного дня, который в России является соединяющим так или иначе подавляющее число населения. И здесь никаких структурных целей не идет, потому что они не пытаются нас дестабилизировать, просто подличают, просто устраивают… символический акт надругательства над нашей Победой… Это борьба символического ряда… Это люди, у которых никаких представлений нет о чести, достоинстве. И при этом этих людей можно найти, можно проследить и тех персонажей, которые выдавали им деньги, которые так или иначе с ними связывались, просили и приказывали совершать подобные действия", - сказал он.
Прилепин уверен, что эти люди есть как внутри России, так и за рубежом, их необходимо наказать за подобные действия.
"Своих, конечно, неонацистов надо наказывать, так или иначе отлавливать, молодых людей, которых они совращают, переубеждать и работать с ними. Это огромная масштабная работа. То есть мы можем этот центр в России найти, но в целом это работа, которая требует серьезного идеологического подхода… Эту заразу надо истреблять на всех уровнях: от уголовного преследования до большой просветительской работы среди нашей молодежи, которая ничего не знает о нашей Победе", - подчеркнул председатель партии.
В этом году акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. "Волонтеры Победы" занимались модерацией заявок, поступавших на участие в акции.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
10 мая, 18:0975 лет Великой Победы
Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров
2971311327
Обсудить 13
Бессмертный полкДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
Популярные комментарии
Причем дать всем уголовку
12 мая, 22:58
Давид Мишин
10200007
Было бы хорошо, да окажутся они все (почти) за нашими западными границами. А так-то, ежели бы их посадить, то и здесь в комментах воздух чище станет - те же персонажи, 100%, его портят.
12 мая, 23:04
Von Stirliz
9100009
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