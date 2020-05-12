Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"

"Собственно, нет никакого иного дня, который в России является соединяющим так или иначе подавляющее число населения. И здесь никаких структурных целей не идет, потому что они не пытаются нас дестабилизировать, просто подличают, просто устраивают… символический акт надругательства над нашей Победой… Это борьба символического ряда… Это люди, у которых никаких представлений нет о чести, достоинстве. И при этом этих людей можно найти, можно проследить и тех персонажей, которые выдавали им деньги, которые так или иначе с ними связывались, просили и приказывали совершать подобные действия", - сказал он.