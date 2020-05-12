В Югре коммунисты поздравили ветерана с Днем Победы без масок

Депутат в своей видеопубликации сообщил, что 96-летняя Ольга Кокорина из города Советский осталась вне поля зрения властей на День Победы. Женщину, по словам Савинцева, перевезли в Югру совсем недавно ее родственники, но из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции и "в силу скромности" они не обратились в профильные службы.