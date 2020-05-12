В Югре коммунисты поздравили ветерана с Днем Победы без масок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая - РИА Новости. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа от КПРФ Алексей Савинцев и Василий Жуков поздравили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы, проигнорировав правила в период эпидемии коронавируса, придя к пожилой женщине без масок, перчаток и не соблюдая социальную дистанцию, соответствующим видео в соцсетях поделился сам Савинцев.
Депутат в своей видеопубликации сообщил, что 96-летняя Ольга Кокорина из города Советский осталась вне поля зрения властей на День Победы. Женщину, по словам Савинцева, перевезли в Югру совсем недавно ее родственники, но из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции и "в силу скромности" они не обратились в профильные службы.
"Узнав эту информацию, мы... 9 мая были на пороге этого дома. И отдали дань ветерану. Очень интересный человек", - сказал Савинцев.
Он опубликовал также несколько видеозаписей, на которых поздравляет ветерана вместе с другим депутатом окружной думы от КПРФ Василием Жуковым и, по словам Савинцева, еще несколькими коммунистами. Судя по кадрам, ни один из пришедших поздравить пожилую женщину не имел средств защиты - масок, перчаток, кроме того, мужчины не соблюдали социальную дистанцию, обнимаясь и целуясь с пенсионеркой. Заканчивается череда видеопубликаций общением коммунистов и ветерана на диване.
По информации пресс-службы окружного парламента, ко Дню Победы в Югре проходила акция "Звонок ветерану", в рамках которой депутаты всех уровней от партии "Единая Россия" поздравляли участников Великой Отечественной войны по телефону из-за ситуации с коронавирусом и необходимости соблюдать режим самоизоляции, который действует до 31 мая. Дистанционно пообщалась с ветеранами и глава региона Наталья Комарова, которая 9 мая позвонила более чем десяти участникам войны, труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей.
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