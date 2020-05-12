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2020-05-12T22:11
https://ria.ru/20200512/1571347949.html
В НАСА рассказали детали договора с "Роскосмосом" по полету на "Союзе"
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РИА Новости

В НАСА рассказали детали договора с "Роскосмосом" по полету на "Союзе"

22:11 12.05.2020
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. НАСА обязалось в предстоящие 2,5 года доставить на МКС 800 килограммов российского груза в качестве компенсации за передачу места на российском "Союзе" американскому астронавту, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
"НАСА согласилось доставить 800 килограммов груза на космическую станцию для "Роскосмоса" на будущих коммерческих миссиях в предстоящие 2,5 года в качестве компенсации за (переданную США) возможность полета для россиян", - сообщила РИА Новости подробности достигнутой между НАСА и "Роскосмосом" договоренности представитель НАСА Стефани Ширхольц. Она сообщила, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ более 90 миллионов долларов.
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Она пояснила, что изначально полет на МКС на корабле "Союз" планировался для трех космонавтов. "С тем, чтобы поддержать покупку НАСА возможности доставки (на МКС) члена экипажа, "Роскосмос" отдал возможность запуска своего (российского) экипажа из трех человек", - отметила представитель НАСА. По ее замечанию, экипаж из трех космонавтов был необходим для проведения на МКС работ по установке нового российского сегмента станции - MLM.
Ранее во вторник стало известно о достижении договоренности между НАСА и "Роскосмосом" о доставке предстоящей осенью на МКС американского астронавта на российском корабле "Союз".
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon на МКС планируется 27 мая.
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РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXСШАВ мире
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