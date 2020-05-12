В НАСА рассказали детали договора с "Роскосмосом" по полету на "Союзе"

Она пояснила, что изначально полет на МКС на корабле "Союз" планировался для трех космонавтов. "С тем, чтобы поддержать покупку НАСА возможности доставки (на МКС) члена экипажа, "Роскосмос" отдал возможность запуска своего (российского) экипажа из трех человек", - отметила представитель НАСА. По ее замечанию, экипаж из трех космонавтов был необходим для проведения на МКС работ по установке нового российского сегмента станции - MLM.