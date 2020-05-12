В Петербурге при пожаре в больнице спасли 15 пациентов на ИВЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Пятнадцать пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, спасли при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель начальника городского ГУМЧС Игорь Титенок.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Помещения шестого этажа были сильно задымлены. Это реанимация, больные неходячие, находящиеся под аппаратами искусственной вентиляции легких. Были организованы действия по вентилированию помещений… Подразделения совместно с медиками приступили к эвакуации больных. Осуществлялось переподключение пациентов со стационарного ИВЛ на портативное устройство и эвакуация их в безопасное помещение. В результате наших действий было спасено 15 тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал Титенок на видео, предоставленном пресс-службой администрации губернатора города.
"Удалось избежать многочисленных жертв благодаря консолидированным действиям медиков и спасателей. Я хочу сказать слова благодарности медицинскому персоналу, руководству больницы Святого Георгия за слаженные действия совместно с пожарными", - добавил он.
Ранее главный врач больницы Валерий Стрижелецкий сообщал, что потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов, у которых было среднетяжелое и легкое течение заболевания.
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