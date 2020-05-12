В Петербурге при пожаре в больнице спасли 15 пациентов на ИВЛ

"Помещения шестого этажа были сильно задымлены. Это реанимация, больные неходячие, находящиеся под аппаратами искусственной вентиляции легких. Были организованы действия по вентилированию помещений… Подразделения совместно с медиками приступили к эвакуации больных. Осуществлялось переподключение пациентов со стационарного ИВЛ на портативное устройство и эвакуация их в безопасное помещение. В результате наших действий было спасено 15 тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал Титенок на видео, предоставленном пресс-службой администрации губернатора города.