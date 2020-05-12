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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:43
https://ria.ru/20200512/1571347364.html
Twitter разрешил своим сотрудникам "вечную" удаленку
https://cdn21.img.ria.ru/images/150047/52/1500475249_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_7f3405b1f7de609f14906f8c28f43572.jpg
РИА Новости

Twitter разрешил своим сотрудникам "вечную" удаленку

21:43 12.05.2020
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Логотип социальной сети Twitter
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники Twitter Inc, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима постоянно, сообщила компания.
"Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться", - говорится в заявлении.
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Компания также отметила, что ее офисы откроются не раньше сентября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно». Удаленка, которую мы не выбирали
30 апреля, 12:00
821010
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19TwitterВ мире
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