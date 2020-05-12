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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:00
https://ria.ru/20200512/1571346544.html
Из Италии вылетел восьмой самолет с российскими военными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569789057_0:60:1174:720_1036x0_80_0_0_62a27547e57f217ddec2ad4c2af05b06.jpg
РИА Новости

Из Италии вылетел восьмой самолет с российскими военными

20:59 12.05.2020 (обновлено: 21:00 12.05.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 12 мая - РИА Новости. Восьмой самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило российское министерство обороны.
"С аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ вылетел восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 12 мая двумя рейсами в Россию из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и 3 единицы специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВоздушно-космические силы РоссииВеронаИл-76Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
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