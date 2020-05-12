Из Италии вылетел восьмой самолет с российскими военными

"С аэродрома "Виллафранка" (г. Верона, Италия) в РФ вылетел восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 12 мая двумя рейсами в Россию из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и 3 единицы специальной военной техники.
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