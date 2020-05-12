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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:42
https://ria.ru/20200512/1571345919.html
В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

20:37 12.05.2020 (обновлено: 23:42 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать десять аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
"Мы получили только десять новых этих аппаратов (из Екатеринбурга. — Прим. ред.), они у нас еще ни разу не использовались, установлены в новом инфекционном модуле. Сегодня дал поручение не использовать их в работе до установления причин, в чем, собственно, там проблема. <…> Пока мы не получим официального подтверждения, что там произошло, мы не будем их эксплуатировать", — сказал Развожаев журналистам.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей
Вчера, 12:37Распространение нового коронавируса
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах
Он отметил, что на данный момент ни один пациент с коронавирусом в городе не подключен к ИВЛ, в регионе существует их достаточный запас, в основном импортного производства.
Пожары в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка. После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
Пожар в реанимационном блоке больницы Святого Георгия в Петербурге унес жизни пяти пациентов, 150 человек были эвакуированы. Его причиной могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 129 человек. Выздоровели 28 человек, два человека умерли. Режим самоизоляции продлен до 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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