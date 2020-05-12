Более 500 тысяч заявок на пособия на детей подали через сайт госуслуг

Позднее в Минкомсвязи сообщили, что к 20:30 мск число заявок возросло почти до 640 тысяч. В Минкомсвязи ожидают, что в ближайшее время их количество достигнет 1 миллиона.

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.