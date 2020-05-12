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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:32
https://ria.ru/20200512/1571345707.html
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области приблизилось к 500
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области приблизилось к 500

20:32 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области во вторник выписали 57 пациентов после лечения от коронавируса, общее число выздоровевших приблизилось к 500, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 837 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 57 человек. Общее число выздоровевших - 497", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьКазахстанОбщество
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