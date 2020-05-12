Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области приблизилось к 500

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области во вторник выписали 57 пациентов после лечения от коронавируса, общее число выздоровевших приблизилось к 500, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 837 случаев коронавируса. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 57 человек. Общее число выздоровевших - 497", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
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