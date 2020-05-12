Марий Эл перейдет на первый этап выхода из самоизоляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Республика Республика Марий Эл готова к переходу на первый этап выхода из ограничительных мероприятий по коронавирусу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что главы регионов при принятии решений о поэтапном ослаблении ограничений по коронавирусу должны руководствоваться опубликованными Роспотребнадзором ключевыми показателями, являющимися основанием для таких шагов. Критерии перехода на очередной этап снятия ограничений включают в себя темп роста зараженных, количество свободных коек и охват тестированием.

"По информации минздрава Марий Эл, в регионе в среднем за две недели обеспечено 53% свободного коечного фонда в медицинских организациях, где развернуты койки для пациентов с COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 12 мая коэффициент распространения инфекции в Марий Эл составляет 0,93 (то есть не превышает требуемый показатель) и свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Что касается охвата тестированием населения методом ПЦР, который должен быть не менее 70 на 100 тысяч населения в день, то "в Марий Эл на 12 мая он составляет 107,2", отметили в пресс-службе.

"Согласно показателям, являющимся основанием для поэтапного снятия ограничений мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, разработанным Роспотребнадзором России, регион готов к переходу на первый этап выхода из ограничительных мероприятий", - резюмировали в пресс-службе главы Марий Эл.

На территории республики зарегистрировано 964 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, шесть человек скончались.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев 8 мая продлил режим самоизоляции в республике до 31 мая. Жители республики могут выходить из дома по-прежнему только за экстренной медицинской помощью, к месту работы или к магазину на расстоянии, не превышающем 1000 метров. Эту же дистанцию необходимо соблюдать при выгуле домашних животных. Кроме того, с 8 мая разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом пространстве, прогулки с детьми на расстоянии, не превышающем 1000 метров от места проживания. Действующим остается и введенный ранее масочный режим в общественных местах и во всех видах транспорта общего пользования.