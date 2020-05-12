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2020-05-13T09:05
https://ria.ru/20200512/1571345419.html
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
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РИА Новости

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

20:25 12.05.2020 (обновлено: 09:05 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.
"Вы можете видеть — или, возможно, уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру "TON" для продвижения своих проектов. Не доверяйте им ваши деньги или данные", — написал он в Telegram-канале.
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Дуров отметил, что ни один из бывших членов его команды не участвует ни в одном из этих проектов.
"Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их", — подчеркнул он.
Основатель Telegram также призвал быть осторожными, чтобы не позволить ввести себя в заблуждение.
По его словам, проект разрабатывали два с половиной года, однако американские власти помешали окончательной реализации. Он напомнил о решении суда, запретившем распространение Gram как в США, так и во всем мире.
Дуров заявил, что такое решение принято в связи с опасениями, что американский гражданин может найти способ доступа к платформе после запуска. Он отметил, что действие суда означает, что другие страны "не имеют суверенитет при решении, что хорошо, а что плохо для собственных граждан".
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"Если бы США внезапно решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что там могли бы быть некоторые американцы, — мы сомневаемся, что кто-нибудь согласится. И все же, несмотря на это, мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON", — написал Дуров.
Он отметил, что американский суд "прав в одном".
"Мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и избирать наши парламенты, но мы все еще зависим от США, когда речь заходит о финансах и технологиях (к счастью, не кофе). <…> Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории", — заключил основатель Telegram.

Платформа TON

В 2018 году Telegram заявил о создании блокчейн-платформы с собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда компания привлекла около 1,7 миллиарда долларов. Однако в 2019 году американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам подала иск к Telegram и филиалу в связи с проведенным ICO. Отмечалось, что компания не зарегистрировала надлежащим образом размещение криптовалюты, поэтому нарушила закон.
Комиссия потребовала от суда признать факт нарушения, наложить штраф и взыскать полученные средства в пользу государства.
После этого компания решила отложить запуск платформа до завершения суда. При этом месяц назад американский суд отказал Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.
На прошлой неделе компания направила инвесторам письмо с предложением получить возмещение в размере 72 процентов первоначальных инвестиций из-за отсрочки реализации проекта или дождаться конца апреля 2021 года для получения вместе с токенами 110 процентов своих инвестиций. При этом через несколько дней Telegram отказался от варианта с выплатами американским инвесторам в размере 110 процентов.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
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1772613411
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TON (блокчейн-проект)Telegram (приложение)Павел ДуровСШАТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Он же сам говорил что в США настоящая свобода! Он же за этим туда уехал. Осознал наконец то.
12 мая, 20:37
ВВладимир
5050008
Америка не позволила обкрадывать американцев очередной фейковалютой. Слишком много развелось этого жульничества.
12 мая, 20:39
Маршал Коронафедерации
8000019
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