Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.

"Вы можете видеть — или, возможно, уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру "TON" для продвижения своих проектов. Не доверяйте им ваши деньги или данные", — написал он в Telegram-канале.

Дуров отметил, что ни один из бывших членов его команды не участвует ни в одном из этих проектов.

"Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их", — подчеркнул он.

Основатель Telegram также призвал быть осторожными, чтобы не позволить ввести себя в заблуждение.

По его словам, проект разрабатывали два с половиной года, однако американские власти помешали окончательной реализации. Он напомнил о решении суда, запретившем распространение Gram как в США, так и во всем мире.

Дуров заявил, что такое решение принято в связи с опасениями, что американский гражданин может найти способ доступа к платформе после запуска. Он отметил, что действие суда означает, что другие страны "не имеют суверенитет при решении, что хорошо, а что плохо для собственных граждан".

"Если бы США внезапно решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что там могли бы быть некоторые американцы, — мы сомневаемся, что кто-нибудь согласится. И все же, несмотря на это, мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON", — написал Дуров.

Он отметил, что американский суд "прав в одном".

"Мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и избирать наши парламенты, но мы все еще зависим от США, когда речь заходит о финансах и технологиях (к счастью, не кофе). <…> Так что да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территории", — заключил основатель Telegram.

Платформа TON

В 2018 году Telegram заявил о создании блокчейн-платформы с собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда компания привлекла около 1,7 миллиарда долларов. Однако в 2019 году американская Комиссия по ценным бумагам и рынкам подала иск к Telegram и филиалу в связи с проведенным ICO. Отмечалось, что компания не зарегистрировала надлежащим образом размещение криптовалюты, поэтому нарушила закон.

Комиссия потребовала от суда признать факт нарушения, наложить штраф и взыскать полученные средства в пользу государства.

После этого компания решила отложить запуск платформа до завершения суда. При этом месяц назад американский суд отказал Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.