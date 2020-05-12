Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса

"Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новую визу", - отметили в дипмиссии.