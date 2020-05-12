Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Финляндия не планирует продлевать действие шенгенских виз россиянам из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве Финляндии в России.
Финляндия закрыла границы для туристов из России с 19 марта.
"Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новую визу", - отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что представительства Финляндии в России выдали за 2019 год 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше чем в 2018 году. В других странах выдано 109 272 визы, уточнял ранее финский МИД. Большинство финских виз в России - 83% были выданы в Санкт-Петербурге.
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