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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:51
https://ria.ru/20200512/1571343763.html
Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1036x0_80_0_0_f1807e524f545cf65f75aabd8f2af67e.jpg
РИА Новости

Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса

19:45 12.05.2020 (обновлено: 19:51 12.05.2020)
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая - РИА Новости. Финляндия не планирует продлевать действие шенгенских виз россиянам из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве Финляндии в России.
Финляндия закрыла границы для туристов из России с 19 марта.
"Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новую визу", - отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что представительства Финляндии в России выдали за 2019 год 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше чем в 2018 году. В других странах выдано 109 272 визы, уточнял ранее финский МИД. Большинство финских виз в России - 83% были выданы в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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