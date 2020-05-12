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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T00:11
https://ria.ru/20200512/1571343351.html
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
https://cdn24.img.ria.ru/images/156296/80/1562968034_117:0:2845:1534_1036x0_80_0_0_88167fba6aae2fa9adc68412284da9ef.jpg
РИА Новости

Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова

19:35 12.05.2020 (обновлено: 00:11 13.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Татьяна Навка в своем Instagram сообщила, что поправляется от коронавируса, а также прокомментировала состояние своего мужа Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

"Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя принять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей. Все идет хорошо".

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Татьяна Навка
Навка уточнила, что у нее сразу была высокая температура, а "у мужа несколько дней была небольшая".
В свою очередь, дочь Пескова Лиза считает, что заражением коронавирусом отца было неизбежным, поскольку он каждый день посещал работу.
"Я, естественно, очень волнуюсь. Но мне кажется, что это было неизбежно, в любом случае я была к этому готова. Он же каждый день ходит на работу, контактирует с различными людьми, как-никак все-таки он же ничем не отличается от других людей, которые каждый день ходят на работу", — сказала она в прямом эфире в Instagram.
Лиза также рассказала, что виделась с отцом около десяти дней назад.
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"Потому что я приезжала к нему по воскресеньям, в основном в последнее время мы виделись в лесу на наших субботниках. Поэтому, естественно, соблюдаю все меры предосторожности, так что я, слава богу, здорова. То есть я хожу в магазин, в аптеку. В основном, конечно, я соблюдаю режим самоизоляции, но все равно куда-то выхожу. Меня, слава богу, пока что это миновало", — рассказала она.
Пескова добавила, что волнуется.
"Просто, действительно, когда подобное случается, с твоим отцом, с кем-то из членов твоей семьи, начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть. То есть как бы ты серьезно к ситуации ни относился, все равно что-то внутри переворачивается. Так что я искренне надеюсь, что не осталось этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что нет никакого коронавируса, что это заговор. Коронавирус есть", — отметила дочь пресс-секретаря российского лидера.
Она также призвалавсех делать все, что в их силах, чтобы избежать распространения инфекции и поблагодарила врачей, борющихся с коронавирусом.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что у него обнаружили коронавирус и госпитализировали.
Как рассказал спикер Думы Вячеслав Володин, пресс-секретарь российского лидера с самого начала распространения заболевания соблюдал все требования врачей и эпидемиологов, "ходил в перчатках, в маске".
COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели более четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.
В России зарегистрировали 232 243 инфицированных коронавирусом, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна НавкаДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Мне кажется что она на полном серьезе уверена что за них кто-то переживает :)
12 мая, 20:10
Славик К
1223811157
Нас ждёт новый ситком
12 мая, 19:59
Иван Чугайнов
231300127
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