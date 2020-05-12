Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Российская фигуристка Татьяна Навка в своем Instagram сообщила, что поправляется от коронавируса, а также прокомментировала состояние своего мужа Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

"Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя принять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать. <...> У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей. Все идет хорошо". Татьяна Навка

Навка уточнила, что у нее сразу была высокая температура, а "у мужа несколько дней была небольшая".

В свою очередь, дочь Пескова Лиза считает, что заражением коронавирусом отца было неизбежным, поскольку он каждый день посещал работу.

"Я, естественно, очень волнуюсь. Но мне кажется, что это было неизбежно, в любом случае я была к этому готова. Он же каждый день ходит на работу, контактирует с различными людьми, как-никак все-таки он же ничем не отличается от других людей, которые каждый день ходят на работу", — сказала она в прямом эфире в Instagram

Лиза также рассказала, что виделась с отцом около десяти дней назад.

"Потому что я приезжала к нему по воскресеньям, в основном в последнее время мы виделись в лесу на наших субботниках. Поэтому, естественно, соблюдаю все меры предосторожности, так что я, слава богу, здорова. То есть я хожу в магазин, в аптеку. В основном, конечно, я соблюдаю режим самоизоляции, но все равно куда-то выхожу. Меня, слава богу, пока что это миновало", — рассказала она.

Пескова добавила, что волнуется.

"Просто, действительно, когда подобное случается, с твоим отцом, с кем-то из членов твоей семьи, начинаешь абсолютно по-другому на все смотреть. То есть как бы ты серьезно к ситуации ни относился, все равно что-то внутри переворачивается. Так что я искренне надеюсь, что не осталось этих умников, не верящих в коронавирус, кричащих, что нет никакого коронавируса, что это заговор. Коронавирус есть", — отметила дочь пресс-секретаря российского лидера.

Она также призвалавсех делать все, что в их силах, чтобы избежать распространения инфекции и поблагодарила врачей, борющихся с коронавирусом.

Ранее Песков сообщил РИА Новости, что у него обнаружили коронавирус и госпитализировали.

Как рассказал спикер Думы Вячеслав Володин, пресс-секретарь российского лидера с самого начала распространения заболевания соблюдал все требования врачей и эпидемиологов, "ходил в перчатках, в маске".

COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения , в мире заболели более четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.

В России зарегистрировали 232 243 инфицированных коронавирусом, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.