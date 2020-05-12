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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:07
https://ria.ru/20200512/1571339795.html
Володин рассказал, что встречался с Песковым давно
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин рассказал, что встречался с Песковым давно

18:06 12.05.2020 (обновлено: 18:07 12.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что давно встречался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
"С Дмитрием Сергеевичем виделись давно. Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", - заявил Володин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что коронавирус опасен и может поражать даже тех, кто соблюдает все меры и ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВячеслав ВолодинДмитрий ПесковОбщество
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