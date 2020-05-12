Володин рассказал, что встречался с Песковым давно

"С Дмитрием Сергеевичем виделись давно. Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", - заявил Володин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".