Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Родственникам погибших при пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
"Мы окажем всестороннюю помощь семьям погибших. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам по одному миллиону рублей", - сообщил Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте старше 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Ранее сообщалось, что медики больницы Святого великомученика Георгия, помогавшие при пожаре, будут представлены к наградам - благодаря их слаженным действиями из реанимационного отделения удалось спасти 15 человек.
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