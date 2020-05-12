Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей

Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара

Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара

Ранее сообщалось, что медики больницы Святого великомученика Георгия, помогавшие при пожаре, будут представлены к наградам - благодаря их слаженным действиями из реанимационного отделения удалось спасти 15 человек.