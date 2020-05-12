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2020-05-12T19:22
https://ria.ru/20200512/1571342510.html
Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей
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РИА Новости

Родственникам жертв пожара в Петербурге выплатят по миллиону рублей

19:11 12.05.2020 (обновлено: 19:22 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Родственникам погибших при пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
"Мы окажем всестороннюю помощь семьям погибших. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам по одному миллиону рублей", - сообщил Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Вчера, 15:23
Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте старше 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Ранее сообщалось, что медики больницы Святого великомученика Георгия, помогавшие при пожаре, будут представлены к наградам - благодаря их слаженным действиями из реанимационного отделения удалось спасти 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПожар в больнице в Санкт-ПетербургеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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