Суд продлил домашний арест экс-заммэра Воронежа, обвиняемого во взятке

По версии следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов, занимавший тогда должность замглавы Воронежа, при посредничестве "другого должностного лица" получил от директора коммерческой организации взятку в 1,5 миллиона рублей за "содействие в принятии управленческих решений в интересах" этой фирмы. Антиликаторов, против которого возбудили дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, предусматривающей до 15 лет лишения свободы, был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 мая 2020 года.