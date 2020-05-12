Суд продлил домашний арест экс-заммэра Воронежа, обвиняемого во взятке

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил до середины июня домашний арест бывшему заместителю мэра города Алексею Антиликаторову, который обвиняется в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает во вторник суд.
По версии следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов, занимавший тогда должность замглавы Воронежа, при посредничестве "другого должностного лица" получил от директора коммерческой организации взятку в 1,5 миллиона рублей за "содействие в принятии управленческих решений в интересах" этой фирмы. Антиликаторов, против которого возбудили дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, предусматривающей до 15 лет лишения свободы, был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 мая 2020 года.
Ходатайство следствия о продлении Антиликаторову меры пресечения Ленинский районный суд Воронежа рассмотрел в закрытом судебном заседании 12 мая.
"По результатам рассмотрения ходатайства суд продлили обвиняемому Антиликаторову А.А. меру пресечения в виде домашнего ареста по 17.06.2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Антиликаторов занимал пост замглавы Воронежа при мэре Александре Гусеве, нынешнем губернаторе региона. В последнее время руководил Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов.