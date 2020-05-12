Глава Калужской области поручил предоставить медикам выплаты до 14 мая

Студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, волонтер-медик Татьяна Попова.
Студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, волонтер-медик Татьяна Попова.
Уборщица ГБУ "Жилищник" Мещанского района Москвы Муратали-кызы Бурулай.
Уборщица ГБУ "Жилищник" Мещанского района Москвы Муратали-кызы Бурулай.
Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева.
Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева.
Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ Глафира Прохорова.
Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ Глафира Прохорова.
Инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александр Лунин.
Инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александр Лунин.
Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько.
Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько.
Машинист электропоезда московской подземки Петров Николай.
Машинист электропоезда московской подземки Петров Николай.
Инженер-лаборант второй категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александра Соловьева.
Инженер-лаборант второй категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александра Соловьева.
Дежурная по станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена Ольга Пирназарова.
Дежурная по станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена Ольга Пирназарова.
Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Рябов.
Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Рябов.
Врач-хирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Навзади.
Врач-хирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Навзади.
Уборщица станции "Маяковская" Московского метрополитена Светлана Козиолова.
Уборщица станции "Маяковская" Московского метрополитена Светлана Козиолова.
Спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Борисовская" ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Роман Пасевин.
Спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Борисовская" ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Роман Пасевин.
Старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатывают анкеты прибывших из-за границы, Александр Коршунов.
Старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатывают анкеты прибывших из-за границы, Александр Коршунов.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.
Руководитель химического отделения лаборатории компании "ЭРМАНН" Екатерина Демина.
Руководитель химического отделения лаборатории компании "ЭРМАНН" Екатерина Демина.
Водитель, выполняющий заказы сервиса "Яндекс.Такси", Александр Шишкин.
Водитель, выполняющий заказы сервиса "Яндекс.Такси", Александр Шишкин.
Оператор комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ Максим Митрофанов.
Оператор комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ Максим Митрофанов.
Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 207 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александр Голубых.
Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 207 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александр Голубых.
Водитель автобуса филиала Южный ГУП "Мосгортранс" Матвей Кирьянов.
Сотрудники компании "ЭРМАНН": оператор линии розлива Виктор Рубцов, менеджер по программам качества Олег Струнский, менеджер по производству Зелимхан Хусайнов, оператор линии фасовки Магомед Кукурхоев.
Сотрудники компании "ЭРМАНН": оператор линии розлива Виктор Рубцов, менеджер по программам качества Олег Струнский, менеджер по производству Зелимхан Хусайнов, оператор линии фасовки Магомед Кукурхоев.
Корреспондент "Москвы 24" Анна Белоглазкина и оператор телеканала Александр Грицененко.
Корреспондент "Москвы 24" Анна Белоглазкина и оператор телеканала Александр Грицененко.
Водитель автоцистерны-молоковоза компании "ЭРМАНН" Илья Миронов.
Государственный инспектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода" Александр Кузьмин.
Государственный инспектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода" Александр Кузьмин.
Сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Морозович и старший сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Василий Ванин.
Сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Морозович и старший сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Василий Ванин.
Оператор call-центра горячей линии помощи пожилым людям Светлана Косарева.
Оператор call-центра горячей линии помощи пожилым людям Светлана Косарева.
Волонтер, помогающий покупать и доставлять продукты и медикаменты пожилым и маломобильным людям, находящимся на режиме самоизоляции, Дарья Курбатова.
Волонтер, помогающий покупать и доставлять продукты и медикаменты пожилым и маломобильным людям, находящимся на режиме самоизоляции, Дарья Курбатова.
Начальник отдела оперативного выпуска РИА Новости Сергей Яковлев.
Слесарь механосборочных работ цеха 217 "Метровагонмаша" Алексей Кравченко.
Слесарь механосборочных работ цеха 217 "Метровагонмаша" Алексей Кравченко.
Работник торгового зала торговой сети "Ашан" Альбина Кривицкая.
Инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Ян Высоков.
Инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Ян Высоков.
Члены пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы: пожарный первого класса Дмитрий Шляпин, пожарный третьего класса Сергей Петраченков, пожарный-водитель Анатолий Барбарошие, пожарный третьего класса Станислав Зима и пожарный первого класса Александр Лукин.
Члены пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы: пожарный первого класса Дмитрий Шляпин, пожарный третьего класса Сергей Петраченков, пожарный-водитель Анатолий Барбарошие, пожарный третьего класса Станислав Зима и пожарный первого класса Александр Лукин.
Координатор отряда "Лиза Алерт", руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона Екатерина Гогина (Кошка).
Координатор отряда "Лиза Алерт", руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона Екатерина Гогина (Кошка).
Сотрудники ООО "Русская Бакалейная Компания": инженер-технолог Анастасия Вальтер, директор Алексей Дубовой, аппаратчик Дмитрий Ендовицкий, инженер-технолог Оксана Куликова.
Сотрудники ООО "Русская Бакалейная Компания": инженер-технолог Анастасия Вальтер, директор Алексей Дубовой, аппаратчик Дмитрий Ендовицкий, инженер-технолог Оксана Куликова.
Кинолог отряда "Лиза Алерт" Юрий Храмов и кинолог "Мособлпожспаса" Александра Герасимова.
Кинолог отряда "Лиза Алерт" Юрий Храмов и кинолог "Мособлпожспаса" Александра Герасимова.
Студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, волонтер-медик Татьяна Попова.
Уборщица ГБУ "Жилищник" Мещанского района Москвы Муратали-кызы Бурулай.
Руководитель общественно-политической редакции РИА Новости Илона Руднева.
Ведущий специалист отдела розничного обслуживания банка МКБ Глафира Прохорова.
Инженер сектора оперативного контроля инженерно-технической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александр Лунин.
Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько.
Машинист электропоезда московской подземки Петров Николай.
Инженер-лаборант второй категории сектора оперативного контроля отдела по анализу воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг" Александра Соловьева.
Дежурная по станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена Ольга Пирназарова.
Завотделением лечения острых эндотоксикозов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Рябов.
Врач-хирург НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Навзади.
Уборщица станции "Маяковская" Московского метрополитена Светлана Козиолова.
Спасатель первого класса поисково-спасательной станции "Борисовская" ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Роман Пасевин.
Старший по смене учебно-методического центра гражданской обороны Москвы, где обрабатывают анкеты прибывших из-за границы, Александр Коршунов.
Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников.
Руководитель химического отделения лаборатории компании "ЭРМАНН" Екатерина Демина.
Водитель, выполняющий заказы сервиса "Яндекс.Такси", Александр Шишкин.
Оператор комплекса переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ Максим Митрофанов.
Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда 207 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александр Голубых.
Водитель автобуса филиала Южный ГУП "Мосгортранс" Матвей Кирьянов.
Сотрудники компании "ЭРМАНН": оператор линии розлива Виктор Рубцов, менеджер по программам качества Олег Струнский, менеджер по производству Зелимхан Хусайнов, оператор линии фасовки Магомед Кукурхоев.
Корреспондент "Москвы 24" Анна Белоглазкина и оператор телеканала Александр Грицененко.
Водитель автоцистерны-молоковоза компании "ЭРМАНН" Илья Миронов.
Государственный инспектор по охране ООПТ ГПБУ "Мосприрода" Александр Кузьмин.
Сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Морозович и старший сержант, полицейский пятой роты батальона полка по сопровождению поездов УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве Василий Ванин.
Оператор call-центра горячей линии помощи пожилым людям Светлана Косарева.
Волонтер, помогающий покупать и доставлять продукты и медикаменты пожилым и маломобильным людям, находящимся на режиме самоизоляции, Дарья Курбатова.
Начальник отдела оперативного выпуска РИА Новости Сергей Яковлев.
Слесарь механосборочных работ цеха 217 "Метровагонмаша" Алексей Кравченко.
Работник торгового зала торговой сети "Ашан" Альбина Кривицкая.
Инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД, лейтенант полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Ян Высоков.
Члены пожарно-спасательного отряда № 209 Пожарно-спасательного центра Москвы: пожарный первого класса Дмитрий Шляпин, пожарный третьего класса Сергей Петраченков, пожарный-водитель Анатолий Барбарошие, пожарный третьего класса Станислав Зима и пожарный первого класса Александр Лукин.
Координатор отряда "Лиза Алерт", руководитель обучения старших поисковых групп, инструктор профилактики, куратор региона Екатерина Гогина (Кошка).
Сотрудники ООО "Русская Бакалейная Компания": инженер-технолог Анастасия Вальтер, директор Алексей Дубовой, аппаратчик Дмитрий Ендовицкий, инженер-технолог Оксана Куликова.
Кинолог отряда "Лиза Алерт" Юрий Храмов и кинолог "Мособлпожспаса" Александра Герасимова.