Глава Калужской области поручил предоставить медикам выплаты до 14 мая

"Деньги в лечебные учреждения региона поступили. Но есть сообщения, что некоторые медики не получили полагающиеся выплаты за свой нелегкий труд. Министерству здравоохранения поставил задачу: до конца завтрашнего дня все медицинские работники, лечащие больных с COVID-19, должны получить и федеральные, и региональные выплаты", - написал Шапша во вторник в своих аккаунтах в соцсетях.