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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:29
https://ria.ru/20200512/1571341332.html
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/65/1561566543_0:247:3202:2048_1036x0_80_0_0_29c2c83d1a21b94a83c99c3fad007701.jpg
РИА Новости

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

18:45 12.05.2020 (обновлено: 19:29 12.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Об этом сам представитель Кремля рассказал РИА Новости.
Он отметил, что сейчас находится в больнице. Вместе с пресс-секретарем главы государства также в медицинском учреждении находится его супруга Татьяна Навка. В пресс-службе Navka Show сообщили, что олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию находится под наблюдением врачей, у нее заболевание проходит в легкой форме.
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"Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше", — подчеркнули в пресс-службе.

Последнее публичное появление

Песков последний раз появлялся на публике в конце апреля, сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
Отмечается, что тогда пресс-секретарь президента участвовал на совещании главы государства с губернаторами 30 апреля.

Другие зараженные в правительстве

На том же мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Тогда исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.
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Как рассказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, он сейчас продолжает лечение, медики отметили положительную динамику. По его словам, Мишустин работает удаленно.
Кроме того, 7 мая премьер провел совещание по видеосвязи по экономическим вопросам.
Коронавирусом, помимо Мишустина, также заразились в правительстве министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, которого уже выписали из больницы.

"Виделись давно"

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что давно встречался с Песковым.
"Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", — рассказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Как отметил Володин, COVID-19 опасен и может поразить даже тех, кто соблюдает все меры предосторожности.
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"Добьемся успеха вместе"

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун пожелал скорейшего выздоровления Пескову. Он отметил, что Анкара придает важное значение сотрудничеству с Москвой по борьбе с коронавирусом.
"Мы добьемся успеха вместе", — написал он в Twitter.
Алтун рассказал, что турецкие власти мобилизуют инфраструктуру здравоохранения для россиян, проживающих в Турции, и российских туристов, которые посетят страну.
По последним данным, коронавирусом заразились более четырех миллионов человек, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковОбщество
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