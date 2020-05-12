МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом . Об этом сам представитель Кремля рассказал РИА Новости.

Он отметил, что сейчас находится в больнице. Вместе с пресс-секретарем главы государства также в медицинском учреждении находится его супруга Татьяна Навка . В пресс-службе Navka Show сообщили, что олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию находится под наблюдением врачей, у нее заболевание проходит в легкой форме.

"Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше", — подчеркнули в пресс-службе.

Последнее публичное появление

Песков последний раз появлялся на публике в конце апреля, сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА"

Отмечается, что тогда пресс-секретарь президента участвовал на совещании главы государства с губернаторами 30 апреля.

Другие зараженные в правительстве

На том же мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Тогда исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов

Как рассказал пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, он сейчас продолжает лечение, медики отметили положительную динамику. По его словам, Мишустин работает удаленно.

Кроме того, 7 мая премьер провел совещание по видеосвязи по экономическим вопросам.

"Виделись давно"

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что давно встречался с Песковым.

"Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", — рассказал он в эфире программы " 60 минут " на телеканале "Россия 1".

Как отметил Володин, COVID-19 опасен и может поразить даже тех, кто соблюдает все меры предосторожности.

"Добьемся успеха вместе"

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун пожелал скорейшего выздоровления Пескову. Он отметил, что Анкара придает важное значение сотрудничеству с Москвой по борьбе с коронавирусом.

"Мы добьемся успеха вместе", — написал он в Twitter

Алтун рассказал, что турецкие власти мобилизуют инфраструктуру здравоохранения для россиян, проживающих в Турции, и российских туристов, которые посетят страну.

По последним данным, коронавирусом заразились более четырех миллионов человек, около 275 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.