Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять человек, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся", - сказал он в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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