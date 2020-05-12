Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице

"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся", - сказал он в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.

Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".