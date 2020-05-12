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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T18:46
https://ria.ru/20200512/1571339697.html
Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице
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РИА Новости

Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице

18:05 12.05.2020 (обновлено: 18:46 12.05.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где погибли пять человек, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся", - сказал он в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.
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Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургПроисшествия
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