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2020-05-12T17:51
https://ria.ru/20200512/1571338708.html
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана"
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РИА Новости

Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана"

17:51 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович . Архивное фото
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева во вторник заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля.
Печерский районный суд Киева во вторник продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры о заочном избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по делу "евромайдана". В ходе заседания защита заявила ряд ходатайств, в том числе об обеспечении участия Януковича в заседании путем видеотрансляции, и заявила отвод прокурорам, но все их суд отклонил как необоснованные. При этом судья обвинил сторону защиты в попытках затянуть процесс. После перепалки адвокатов с судьей и прокурорами в зал пригласили полицию для охраны порядка.
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"Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу.... меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога"", - сказал судья Алексей Соколов, трансляция ведется на Youtube-канале "Судебная власть Украины".
В ходе заседания адвокат экс-президента Александр Горошинский сообщил суду, что информация прокуроров о том, что Янукович объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по словам защитника, избирать заочно меру пресечения нельзя.
Прокуроры на заседании просили применить к Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей, адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.
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Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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