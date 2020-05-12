Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана"

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева во вторник заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля.

Печерский районный суд Киева во вторник продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры о заочном избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по делу "евромайдана". В ходе заседания защита заявила ряд ходатайств, в том числе об обеспечении участия Януковича в заседании путем видеотрансляции, и заявила отвод прокурорам, но все их суд отклонил как необоснованные. При этом судья обвинил сторону защиты в попытках затянуть процесс. После перепалки адвокатов с судьей и прокурорами в зал пригласили полицию для охраны порядка.

"Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу.... меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога"", - сказал судья Алексей Соколов, трансляция ведется на Youtube-канале "Судебная власть Украины".

В ходе заседания адвокат экс-президента Александр Горошинский сообщил суду, что информация прокуроров о том, что Янукович объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по словам защитника, избирать заочно меру пресечения нельзя.

Прокуроры на заседании просили применить к Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей, адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Ранее Юрий Луценко , занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко . Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.