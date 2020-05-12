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2020-05-12T18:16
https://ria.ru/20200512/1571337996.html
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
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РИА Новости

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

17:41 12.05.2020 (обновлено: 18:16 12.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевРоссийский предприниматель Дмитрий Босов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием. Кроме того, следствие не считает, что Босова могли убить, добавил собеседник издания.

Смерть миллиардера Босова

Тело 52-летнего Босова, председателя совета директоров группы "Алтек", нашли 6 мая в его доме в Подмосковье. Изначально СМИ писали, что бизнесмен покончил с собой. Позднее адвокат Евгений Черноусов рассказал, что у миллиардера был конфликт с "его главным компаньоном" накануне смерти. Юрист также назвал версию с суицидом подозрительной.
Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны по версии российского Forbes с состоянием 1,1 миллиарда долларов.
Дмитрий Босов
8 мая, 01:47
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
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