РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием. Кроме того, следствие не считает, что Босова могли убить, добавил собеседник издания.

Смерть миллиардера Босова

Тело 52-летнего Босова, председателя совета директоров группы "Алтек", нашли 6 мая в его доме в Подмосковье. Изначально СМИ писали, что бизнесмен покончил с собой. Позднее адвокат Евгений Черноусов рассказал, что у миллиардера был конфликт с "его главным компаньоном" накануне смерти. Юрист также назвал версию с суицидом подозрительной.