Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 720

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в "Сколково"

ДУШАНБЕ, 12 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 68 случаев Еще 68 случаев COVID-19 выявили в Таджикистане , общее число заболевших с подтвержденным коронавирусом достигло 720 человек, умерших - 23, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 68 человек, общее число заболевших в стране достигло 720 человек, а число умерших достигло - 23 человек", - сказала Дарвешзода.

Она отметила, что правительство и министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения нового типа коронавируса COVID-19.

Министерство здравоохранения и соцзащиты Таджикистана призвало всех жителей страны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, а в случае появления симптомов заболевания немедленно обратиться к семейному врачу в своем районе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.