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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:35
https://ria.ru/20200512/1571337536.html
Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 720
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869415_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a17cfe98173f14007b7575cf85872b83.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 720

17:35 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в "Сколково"
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ДУШАНБЕ, 12 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 68 случаев COVID-19 выявили в Таджикистане, общее число заболевших с подтвержденным коронавирусом достигло 720 человек, умерших - 23, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 68 человек, общее число заболевших в стране достигло 720 человек, а число умерших достигло - 23 человек", - сказала Дарвешзода.
Она отметила, что правительство и министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения нового типа коронавируса COVID-19.
Министерство здравоохранения и соцзащиты Таджикистана призвало всех жителей страны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, а в случае появления симптомов заболевания немедленно обратиться к семейному врачу в своем районе.
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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