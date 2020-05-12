Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 720

ДУШАНБЕ, 12 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 68 случаев COVID-19 выявили в Таджикистане, общее число заболевших с подтвержденным коронавирусом достигло 720 человек, умерших - 23, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 68 человек, общее число заболевших в стране достигло 720 человек, а число умерших достигло - 23 человек", - сказала Дарвешзода.
Она отметила, что правительство и министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в настоящее время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения нового типа коронавируса COVID-19.
Министерство здравоохранения и соцзащиты Таджикистана призвало всех жителей страны неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, а в случае появления симптомов заболевания немедленно обратиться к семейному врачу в своем районе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.