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75 лет Великой Победы
2020-05-12T17:42
https://ria.ru/20200512/1571335820.html
Обращение Путина в честь 75-летия Победы посмотрели 15 миллионов человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571207971_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_48302ecf79d9595ca6621efccaf818fa.jpg
РИА Новости

Обращение Путина в честь 75-летия Победы посмотрели 15 миллионов человек

17:07 12.05.2020 (обновлено: 17:42 12.05.2020)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Аудитория обращения президента РФ Владимира Путина в честь 75-летия Победы суммарно по всем каналам превысила 15 миллионов, говорится в данных, представленных компанией Mediascope.
Аудитория обращения Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах с населением больше 100 тысяч человек суммарно по всем каналам превысила 15 миллионов. Охват трансляции составил 17 миллионов человек, рейтинг - 21,3%, доля - 83,7%. Наибольшее количество зрителей смотрели трансляцию на Первом канале: аудитория составила 5,9 миллионов, рейтинг - 8,3%, доля - 32,7%. Аудитория обращения на "России 1" - 3,3 миллиона, на НТВ - 1,3 миллиона.
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Авиационный парад, посвященный 75-й годовщине Победы, суммарно посмотрели 15,9 миллионов человек. Охват трансляции составил 16,4 миллиона, рейтинг- 22,5%, доля - 84,7%. При этом аудитория парада на Первом канале - 6,8 миллионов, на "России 1" - 3,4 миллиона, на НТВ - 1,4 миллиона зрителей.
"9 мая 2020 года каждый житель российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет смотрел ТВ в среднем 278 минут. Это больше на 6%, чем в День Победы 2019 года – тогда россияне смотрели ТВ 263 минуты (с учетом дачного просмотра)", - отметили в Mediascope.
В День Победы телеканалы традиционно транслируют много кино и сериалов военной тематики. Самыми рейтинговыми 9 мая 2020 стали, по данным Mediascope, "Диверсант.Крым" на Первом канале, "Т-34" на "России 1" и "В бой идут одни старики" на Первом канале.
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Охват - количество человек, смотревших трансляцию минимум 1 минуту. Аудитория - количество человек, смотревших трансляцию. Рейтинг – количество человек, смотревших трансляцию, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – количество человек, смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Подсчеты велись по городам России с населением больше 100 тысяч человек, учитывались домашний и дачный просмотры, целевая аудитория - 4+.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияДень ПобедыВладимир ПутинОбщество
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