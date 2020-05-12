Обращение Путина в честь 75-летия Победы посмотрели 15 миллионов человек

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Аудитория обращения президента РФ Аудитория обращения президента РФ Владимира Путина в честь 75-летия Победы суммарно по всем каналам превысила 15 миллионов, говорится в данных, представленных компанией Mediascope

Аудитория обращения Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах с населением больше 100 тысяч человек суммарно по всем каналам превысила 15 миллионов. Охват трансляции составил 17 миллионов человек, рейтинг - 21,3%, доля - 83,7%. Наибольшее количество зрителей смотрели трансляцию на Первом канале: аудитория составила 5,9 миллионов, рейтинг - 8,3%, доля - 32,7%. Аудитория обращения на "России 1" - 3,3 миллиона, на НТВ - 1,3 миллиона.

Авиационный парад, посвященный 75-й годовщине Победы, суммарно посмотрели 15,9 миллионов человек. Охват трансляции составил 16,4 миллиона, рейтинг- 22,5%, доля - 84,7%. При этом аудитория парада на Первом канале - 6,8 миллионов, на "России 1" - 3,4 миллиона, на НТВ - 1,4 миллиона зрителей.

"9 мая 2020 года каждый житель российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет смотрел ТВ в среднем 278 минут. Это больше на 6%, чем в День Победы 2019 года – тогда россияне смотрели ТВ 263 минуты (с учетом дачного просмотра)", - отметили в Mediascope.

В День Победы телеканалы традиционно транслируют много кино и сериалов военной тематики. Самыми рейтинговыми 9 мая 2020 стали, по данным Mediascope, "Диверсант.Крым" на Первом канале, "Т-34" на "России 1" и "В бой идут одни старики" на Первом канале.