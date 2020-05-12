Голикова прокомментировала пожары в больницах

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поручила Минздраву и Росздравнадзору участвовать в проверках в больницах, где произошли пожары в реанимациях, где лежали больные на ИВЛ.

Она отметила, что правоохранительные органы уже занимаются этими случаями. Голикова также выразила соболезнования близким пострадавших в этих ЧП.

"Дала поручение министерству здравоохранения и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям", - сказала Голикова на брифинге в правительстве.

Пожары в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге , где лечат больных коронавирусом , произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка. После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.

Пожар в реанимационном блоке больницы Святого Георгия в Петербурге унес жизни пяти пациентов, 150 человек были эвакуированы. Его причиной могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" РИА Новости ранее сообщили, что аппараты ИВЛ "Уральского приборостроительного завода" поставлялись в Петербург, но какие именно загорелись - данных нет.

Источник РИА Новости в следственных органах сообщил, что аппараты искусственной вентиляции легких, из-за возгорания которых могли возникнуть пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, были сделаны на одном заводе.