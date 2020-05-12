Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:06
https://ria.ru/20200512/1571335745.html
Голикова прокомментировала пожары в больницах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова прокомментировала пожары в больницах

17:06 12.05.2020
994
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поручила Минздраву и Росздравнадзору участвовать в проверках в больницах, где произошли пожары в реанимациях, где лежали больные на ИВЛ.
Она отметила, что правоохранительные органы уже занимаются этими случаями. Голикова также выразила соболезнования близким пострадавших в этих ЧП.
"Дала поручение министерству здравоохранения и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие и, если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям", - сказала Голикова на брифинге в правительстве.
Пожары в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка. После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Пожар в реанимационном блоке больницы Святого Георгия в Петербурге унес жизни пяти пациентов, 150 человек были эвакуированы. Его причиной могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" РИА Новости ранее сообщили, что аппараты ИВЛ "Уральского приборостроительного завода" поставлялись в Петербург, но какие именно загорелись - данных нет.
Источник РИА Новости в следственных органах сообщил, что аппараты искусственной вентиляции легких, из-за возгорания которых могли возникнуть пожары в  больницах Москвы и Санкт-Петербурга, были сделаны на одном заводе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
4011124
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаПожар в больнице №50 в МосквеЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
Медицинские маски
Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом
Салон красоты
Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Голикова рассказала о результатах тестов врачей на иммунитет к COVID-19
Обращение губернатора Беглова к петербургжцам после пожара в больнице
Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице
Женщина, переживающая стресс
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 30 января 2019
Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Попова назвала условие для смягчения ограничений в регионах
Дезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
Опубликована статистика по коронавирусу среди республик бывшего СССР
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Сотрудники полиции во время работы
Попова допустила ужесточение ограничений из-за COVID-19 в ряде регионов
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Попова назвала долю госпитализированных пациентов с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Лента новостейМолния