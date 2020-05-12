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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:56
https://ria.ru/20200512/1571335195.html
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/144111/81/1441118164_0:4:4673:2633_1036x0_80_0_0_26f4b7574ecfd96a961411ca976dcb61.jpg
РИА Новости

Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии

16:54 12.05.2020 (обновлено: 17:56 12.05.2020)
19708
© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс
© Fotolia / kieferpix
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ближайшие несколько десятилетий наиболее востребованными на рынке труда будут программисты, заявил директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов в комментарии "Газете.Ru".
"Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед", — сказал он.
По мнению Бакунова, IT-сфера может измениться из-за массового перехода людей на удаленную работу во время эпидемии коронавируса.
"Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг", — считает эксперт.
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На прошлой неделе специалисты из Института прогрессивного образования сообщили, что после пандемии востребованными могут также стать антикризисные консультанты, экспертизы по диджитализации процессов, SMM- и контент-менеджеры, а также специалисты по организации времени.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли. В России зарегистрировали более 230 тысяч случаев заражения, 2116 человек умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКем статьНавигатор абитуриентаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Профессия программиста была самой востребованной всегда
12 мая, 17:18
ВАВиктор А
13110020
А кушать вы что будете господа програмисты? А унитаз вам кто починит? Ааа, понял! На виртуальные деньги будете покупать виртуальную еду, и ходить на виртуальный унитаз!
12 мая, 18:04
vit-7413
23200010
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