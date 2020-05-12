Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ближайшие несколько десятилетий наиболее востребованными на рынке труда будут программисты, заявил директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов в комментарии "Газете.Ru".
"Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед", — сказал он.
По мнению Бакунова, IT-сфера может измениться из-за массового перехода людей на удаленную работу во время эпидемии коронавируса.
"Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг", — считает эксперт.
На прошлой неделе специалисты из Института прогрессивного образования сообщили, что после пандемии востребованными могут также стать антикризисные консультанты, экспертизы по диджитализации процессов, SMM- и контент-менеджеры, а также специалисты по организации времени.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило четыре миллиона человек, 283 тысячи умерли. В России зарегистрировали более 230 тысяч случаев заражения, 2116 человек умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.