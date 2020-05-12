Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии

"Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед", — сказал он.

"Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг", — считает эксперт.