Матвиенко назвала объявленные Путиным меры поддержки осуществимыми

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все объявленные в понедельник президентом меры поддержки граждан и бизнеса в условиях Валентина Матвиенко. Все объявленные в понедельник президентом меры поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса без малейшего налета популизма и безусловно осуществимы, заявила журналистам спикер Совета Федерации

Все меры, объявленные президентом, точные, адресные, просчитанные, без малейшего налёта популизма. И потому они безусловно осуществимы", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что когда Россия только начинает выходить из режима ограничений, когда у бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия и прямая помощь гражданам. "И такие меры президентом предложены. Они масштабные, конкретные, всеобъемлющие", - подчеркнула спикер.

Также, сказала Матвиенко, по мере снятия ограничений необходимо перезапустить российскую экономику в полном объёме, не допустить закрытия предприятий и роста безработицы.

"И здесь очень кстати мощное предложение президента по поддержке прежде всего малого и среднего бизнеса. Это очень реальные меры, которых ждали бизнес, предприниматели, и граждане видят, что они услышаны", - считает она.

Главное теперь, отметила спикер, это оперативное исполнение объявленных мер, чтобы на местах не было проволочек, а каждый гражданин знал, куда ему обратиться за положенными ему выплатами. В этих условиях в разы возрастает ответственность как федеральных, так и региональных и муниципальных органов власти, добавила Матвиенко.

Она сообщила, что Совет Федерации получает информацию из регионов в реальном режиме и видит, насколько выстроенный баланс полномочий между федеральной и региональной властями способствует оперативному решению поставленных задач.

"Понятно, что наш общий успех зависит от профессионализма и ответственности руководителей всех уровней, я бы даже сказала, их мужества и умения не пасовать перед трудностями. Я вижу, что абсолютное большинство губернаторов демонстрирует такие качества, и думаю, что это высокая оценка как российскому федерализму, так и системе отбора региональных руководителей", - заявила спикер.

Что касается объявленных президентом мер соцподдержки ряда категорий граждан, что, считает она, "это существенные живые деньги, которые так необходимы людям".

"Когда мы несколько месяцев назад обсуждали поправки в конституцию, было принято решение внести в основной закон положение, что дети - важнейший приоритет государственной политики, и сегодня мы видим, что это не просто слова. Очень важно, что Россия - абсолютно точно социальное государство, и принятие поправок сделает абсолютно незыблемым этот приоритет", - сказал Матвиенко.