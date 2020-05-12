Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:53
https://ria.ru/20200512/1571335043.html
Матвиенко назвала объявленные Путиным меры поддержки осуществимыми
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1036x0_80_0_0_8ab5b020a742e05a9a7891f7abbd3070.jpg
РИА Новости

Матвиенко назвала объявленные Путиным меры поддержки осуществимыми

16:53 12.05.2020
173
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все объявленные в понедельник президентом меры поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса без малейшего налета популизма и безусловно осуществимы, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Все меры, объявленные президентом, точные, адресные, просчитанные, без малейшего налёта популизма. И потому они безусловно осуществимы", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что когда Россия только начинает выходить из режима ограничений, когда у бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия и прямая помощь гражданам. "И такие меры президентом предложены. Они масштабные, конкретные, всеобъемлющие", - подчеркнула спикер.
Также, сказала Матвиенко, по мере снятия ограничений необходимо перезапустить российскую экономику в полном объёме, не допустить закрытия предприятий и роста безработицы.
"И здесь очень кстати мощное предложение президента по поддержке прежде всего малого и среднего бизнеса. Это очень реальные меры, которых ждали бизнес, предприниматели, и граждане видят, что они услышаны", - считает она.
Жители Москвы гуляют по парку
Вчера, 16:22Сказано в эфире
В Общественной палате РФ оценили новые меры поддержки семей с детьмиПравительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, о которых накануне объявил президент. В интервью радио Sputnik зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП РФ Сергей Рыбальченко прокомментировал эти меры.
Главное теперь, отметила спикер, это оперативное исполнение объявленных мер, чтобы на местах не было проволочек, а каждый гражданин знал, куда ему обратиться за положенными ему выплатами. В этих условиях в разы возрастает ответственность как федеральных, так и региональных и муниципальных органов власти, добавила Матвиенко.
Она сообщила, что Совет Федерации получает информацию из регионов в реальном режиме и видит, насколько выстроенный баланс полномочий между федеральной и региональной властями способствует оперативному решению поставленных задач.
"Понятно, что наш общий успех зависит от профессионализма и ответственности руководителей всех уровней, я бы даже сказала, их мужества и умения не пасовать перед трудностями. Я вижу, что абсолютное большинство губернаторов демонстрирует такие качества, и думаю, что это высокая оценка как российскому федерализму, так и системе отбора региональных руководителей", - заявила спикер.
Что касается объявленных президентом мер соцподдержки ряда категорий граждан, что, считает она, "это существенные живые деньги, которые так необходимы людям".
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Когда мы несколько месяцев назад обсуждали поправки в конституцию, было принято решение внести в основной закон положение, что дети - важнейший приоритет государственной политики, и сегодня мы видим, что это не просто слова. Очень важно, что Россия - абсолютно точно социальное государство, и принятие поправок сделает абсолютно незыблемым этот приоритет", - сказал Матвиенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
450029
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обращение Путина в честь 75-летия Победы посмотрели 15 миллионов человек
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие выплат медикам по COVID-19
Тест на коронавирус
В России работают более 500 лабораторий для диагностики коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова прокомментировала пожары в больницах
Татьяна Голикова
Голикова рассказала о ситуации с выплатой маткапитала
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА России
Голикова прокомментировала статью FT о смертности от COVID-19 в России
Женщина, переживающая стресс
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
В России 37% пациентов с COVID-19 заразились в семье или от друзей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин рассказал, что встречался с Песковым давно
Пассажиры в вагоне поезда Московской железной дороги
В Подмосковье в выходные выявили на транспорте 500 человек без QR-кодов
Медики в защитных костюмах
В России 1,4 миллиона медиков прошли обучение для борьбы с коронавирусом
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Попова назвала условие для смягчения ограничений в регионах
Салон красоты
Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты
Медицинские маски
Попова оценила эффективность ношения масок в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
Лента новостейМолния