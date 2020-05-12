Бердымухамедов поблагодарил за передачу знамени полка, где воевал его дед

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором воевал дед президента Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор глав государств состоялся во вторник.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этого общего юбилея для народов двух стран, которые с гордостью хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении.
Также глава Туркменистана искренне поблагодарил за направление в Туркменистан на празднование Дня Победы делегации министерства обороны РФ.
"Особая признательность высказана за передачу российскими представителями копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором героически воевал дед президента Туркменистана – Бердымухамед Аннаев", - отмечается в сообщении.