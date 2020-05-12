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75 лет Великой Победы
2020-05-12T16:27
https://ria.ru/20200512/1571333411.html
Бердымухамедов поблагодарил за передачу знамени полка, где воевал его дед
https://cdn23.img.ria.ru/images/155965/86/1559658647_0:0:3189:1793_1036x0_80_0_0_2a6760da70f7381adab2cf0cd9956658.jpg
РИА Новости

Бердымухамедов поблагодарил за передачу знамени полка, где воевал его дед

16:27 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором воевал дед президента Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор глав государств состоялся во вторник.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этого общего юбилея для народов двух стран, которые с гордостью хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении.
Также глава Туркменистана искренне поблагодарил за направление в Туркменистан на празднование Дня Победы делегации министерства обороны РФ.
"Особая признательность высказана за передачу российскими представителями копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором героически воевал дед президента Туркменистана – Бердымухамед Аннаев", - отмечается в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Гурбангулы БердымухамедовВладимир ПутинТуркменияВ мире
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