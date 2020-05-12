Бердымухамедов поблагодарил за передачу знамени полка, где воевал его дед

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этого общего юбилея для народов двух стран, которые с гордостью хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении.