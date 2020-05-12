В России запустили сервис для оформления выплат на детей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Он доступен на отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru
Накануне Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился до 11 мая включительно, и предложил новые меры поддержки на фоне распространения коронавирусного заболевания. По словам главы государства, у людей и бизнеса накопилось немало проблем, поэтому нужны дополнительные действия – прямая помощь гражданам.
В частности, президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.
Пандемия COVID-19
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии коронавирусу SARS-CoV-2 оказались подвержены более четырех миллионов человек, свыше 278 тысяч из них скончались. Инфекция проникла на территорию 187 стран.
В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 232 тысячи, более 43 тысяч из них вылечились, 2116 больных погибли. За последние сутки прирост составил 10 899 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.