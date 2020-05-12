В России запустили сервис для оформления выплат на детей

В частности, президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.