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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:54
https://ria.ru/20200512/1571332697.html
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/67/1561116762_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_59c8368185432d0ced43ed2f8f1c9166.jpg
РИА Новости

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

16:17 12.05.2020 (обновлено: 17:54 12.05.2020)
400016
© РИА Новости / Алексей СухоруковДоступ к единому порталу государственных услуг
Доступ к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Доступ к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Он доступен на отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru
Пассажир поезда Симферополь - Москва смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
11 мая, 21:55Распространение нового коронавируса
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Накануне Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился до 11 мая включительно, и предложил новые меры поддержки на фоне распространения коронавирусного заболевания. По словам главы государства, у людей и бизнеса накопилось немало проблем, поэтому нужны дополнительные действия – прямая помощь гражданам.
В частности, президент заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единоразовую выплату в десять тысяч рублей. Кроме того, россияне с низким уровнем дохода (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно. Эта возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как было запланировано.
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
11 мая, 17:23Распространение нового коронавируса
Собянин заявил, что вероятность распространения COVID-19 останется надолго

Пандемия COVID-19

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии коронавирусу SARS-CoV-2 оказались подвержены более четырех миллионов человек, свыше 278 тысяч из них скончались. Инфекция проникла на территорию 187 стран.
В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 232 тысячи, более 43 тысяч из них вылечились, 2116 больных погибли. За последние сутки прирост составил 10 899 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
11 мая, 08:00РИА Наука
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
188193710117
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
Популярные комментарии
Не работает сайт - позор и оскорбление для многодетных семей! Зачем голословно так рапортовать - вы достали уже отчитываться, но ОЧЕНЬ ПЛОХО исполнять свои обязанности!
12 мая, 16:59
Юрий Рубцов
109621049
Пока что сайт виснет, как и многие в первых днях наплыва посетителей, не справляется с наплывом желающих.
12 мая, 16:49
Алексей Александров
7265134
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