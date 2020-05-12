Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:05
https://ria.ru/20200512/1571331974.html
Украинцы подали в суд на офис Зеленского и Китай из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

Украинцы подали в суд на офис Зеленского и Китай из-за COVID-19

16:05 12.05.2020
946
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Украинская общественная организация подала в суд на ряд министерств, чиновников и депутатов, а также на государственный совет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба окружного админсуда Киева.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены государственный совет КНР, офис президента Украины, кабинет министров Украины, министерство здравоохранения Украины, министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, экс-министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины - члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования"
Котенок породы британская на выставке-продаже КоШарики Шоу в Москве
Вчера, 15:49Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, могут ли собаки и кошки заразить человека коронавирусом
Общественная организация, название которой не сообщается, выступающая истцом, "просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".
Иск содержит девять требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать кабмин Украины разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, а минздрав страны - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
Коронавирус COVID-19
Вчера, 14:03Распространение нового коронавируса
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Сейчас судом решается вопрос о принятии иска к рассмотрению.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16023 человека, 425 скончались, 3373 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
4531001
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кабинет министров УкраиныВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского
Лавров: Пропаганда пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы.
Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе
Франц Клинцевич
Клинцевич призвал перейти к мерам экономического воздействия на Польшу
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Саакашвили пригласил США к сотрудничеству по реформам на Украине
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19
Вид на Варшаву
Депутат упрекнул Польшу в желании "понравиться США"
Врач Александр Мясников
Мясников назвал еще одну "заразную болезнь", которую вызвал COVID-19
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Москве осудили мужчину, заразившего партнера ВИЧ
Дезинфекция школьного двора в деревне Боровляны, Белоруссия
Опубликована статистика по коронавирусу среди республик бывшего СССР
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния