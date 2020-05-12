Украинцы подали в суд на офис Зеленского и Китай из-за COVID-19

Иск содержит девять требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать кабмин Украины разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, а минздрав страны - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.