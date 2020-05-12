В Ливане введут тотальный комендантский час на четверо суток

"Кабинет министров принял решение о полном комендантском часе сроком на четыре дня, начиная со вечера среды, 13 мая и до утра воскресенья, 18 мая",- написано в сообщении.

Премьер-министр Хассан Дияб, говоря на собрании правительства о принятом решении, отметил, что "правительство добилось важного успеха в борьбе с коронавирусом на протяжении последних двух месяцев. Мы преуспели в сохранении Ливана благодаря предпринятым мерам. К сожалению, из-за расслабленности в некоторых районах и безответственности некоторых этот успех под угрозой срыва".

В Ливане в последние дни согласно отчетам министерства здравоохранения увеличилось количество положительных результатов на вирус COVID-19, в понедельник было выявлено более 30 новых случаев, во вторник около 15. В то время как последние три недели ежесуточный прирост заразившихся граждан колебался от трех до пяти человек, несколько дней подряд количество положительных результатов отсутствовало. На данный момент в стране 870 подтвержденных случаев заражения. С 27 апреля власти начали поэтапную отмену введенных из-за коронавируса мер. Режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации действует с 16 марта и продлен до 24 мая.