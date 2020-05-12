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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:02
https://ria.ru/20200512/1571331707.html
В Ливане введут тотальный комендантский час на четверо суток
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_0:151:2259:1422_1036x0_80_0_0_d26625c0017a5e2da501ffc530288739.jpg
РИА Новости

В Ливане введут тотальный комендантский час на четверо суток

16:02 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЧлены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 12 мая - РИА Новости. Правительство Ливана приняло решение ввести тотальный комендантский час по всей стране со среды по воскресенье в связи с увеличением роста заболевших коронавирусом граждан, сообщается на официальной странице президентского дворца в Twitter.
"Кабинет министров принял решение о полном комендантском часе сроком на четыре дня, начиная со вечера среды, 13 мая и до утра воскресенья, 18 мая",- написано в сообщении.
Премьер-министр Хассан Дияб, говоря на собрании правительства о принятом решении, отметил, что "правительство добилось важного успеха в борьбе с коронавирусом на протяжении последних двух месяцев. Мы преуспели в сохранении Ливана благодаря предпринятым мерам. К сожалению, из-за расслабленности в некоторых районах и безответственности некоторых этот успех под угрозой срыва".
В Ливане в последние дни согласно отчетам министерства здравоохранения увеличилось количество положительных результатов на вирус COVID-19, в понедельник было выявлено более 30 новых случаев, во вторник около 15. В то время как последние три недели ежесуточный прирост заразившихся граждан колебался от трех до пяти человек, несколько дней подряд количество положительных результатов отсутствовало. На данный момент в стране 870 подтвержденных случаев заражения. С 27 апреля власти начали поэтапную отмену введенных из-за коронавируса мер. Режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации действует с 16 марта и продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛиванВ мире
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