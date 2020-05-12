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75 лет Великой Победы
2020-05-12T17:43
https://ria.ru/20200512/1571331600.html
Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе
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РИА Новости

Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе

16:01 12.05.2020 (обновлено: 17:43 12.05.2020)
2006
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия не подозревает США в сознательном затушёвывании истории, роль СССР в победе над фашизмом умалчивается в результате пропаганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут. В МИД РФ ранее заявили, что Москва намерена провести серьёзный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу искажения США итогов разгрома нацизма и роли СССР во Второй мировой войне.
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Лавров также напомнил, что на форуме памяти Холокоста в январе вице-президент США Майк Пенс, говоря об освобождении Освенцима, даже не упомянул о советских солдатах. "Меня, честно говоря, не удивляет, когда такого рода вещи звучат, и не потому что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушёвывании истории - это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется. Они не выработали иммунитет от того, что разносит пропаганда, которая пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы, кто пытается возложить на Советский Союз равную ответственность с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны", - сказал Лавров по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
При этом министр назвал прискорбным тот факт, что Белый дом не упомянул СССР в числе победителей во Второй мировой войне.
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"Конечно, это прискорбная история, особенно в связи с тем, что всего пару недель назад, в конце апреля, по поводу 75-й годовщины встречи на Эльбе президенты (Владимир) Путин и (Дональд) Трамп (приняли) совместное заявление, где были даны принципиальные оценки той победы и того вклада, который эта победа внесла в современное мироустройство, и где была подчёркнута необходимость продолжения вот таких тесных, союзнических в идеале отношений для борьбы с нынешними угрозами, которые сегодня имеют трансграничный характер, не знают никаких национальных рамок", - отметил он.
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75 лет Великой ПобедыМайк ПенсСергей ЛавровСНГМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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