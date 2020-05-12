Россия готова принять участие в онлайн-саммите "пятерки" Совбеза ООН

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия готова принять участие в онлайн-саммите "пятерки" Совета безопасности ООН хоть завтра, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия готова к такой встрече хоть завтра. Не у нас возникли проблемы с конкретными сроками, в которые такой контакт может состояться", - сказал Лавров в ходе пресс-конвенции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
"Мы будем готовы нашим партнерам по "пятерке" оказывать всяческое содействие в достижении консенсуса, если дело упирается в те или иные формулировки проекта итогового документа. Пока нам о таких проблемах никто конкретно не говорил, но то, что документ должен быть принят - все с этим согласны. Если будут объявлены сроки завтра, я убежден, президент (РФ Владимир) Путин найдет возможность участвовать в этой видеоконференции. Так что дело не в нас, еще раз хочу вам об этом сказать", - добавил министр.
Он отметил, что Россия была готова к этому саммиту еще во второй половине апреля.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.