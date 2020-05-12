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2020-05-12T15:42
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Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара
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РИА Новости

Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара

15:23 12.05.2020 (обновлено: 15:42 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Сергей Никифоров, пациент больницы Святого Георгия в Петербурге, в которой лечат заболевших коронавирусом и где произошел пожар с пятью погибшими, рассказал, как медперсонал выводил больных из опасной зоны, и поблагодарил работников стационара.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 14:41
С трудом представляю. Эксперт о причинах пожара в больнице Петербурга
"Я спал. Зашел медбрат, разбудил со словами: "Вставайте, пожар. Возьмите документы, маски". Выходим в коридор из палаты – там гарь. Медики быстро всех собрали, провели через задымление, помогли спуститься по лестнице. Где-то в 6.40 мск мы уже сидели внизу. (Нам) раздали одеяла, халаты, водичку", - рассказал Никифоров журналистам.
Он добавил, что среди больных, которых медперсонал больницы Святого Георгия выводил в безопасное место, были люди, "которым трудно двигаться". Сам Никифоров, по его признанию, "температурил и плохо себя чувствовал".
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В Сети появилось видео пожара в "коронавирусной" больнице Петербурга
По словам мужчины, вместе с ним находились "несколько десятков человек". Пациенты вернулись в свои палаты примерно через полтора часа.
"Молодцы медики, конечно, выше всяких похвал. Сработали очень четко, организовано", - заключил Никифоров.
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургОбщество
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