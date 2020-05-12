Пациент больницы в Петербурге оценил действия медиков во время пожара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Сергей Никифоров, пациент больницы Святого Георгия в Петербурге, в которой лечат заболевших коронавирусом и где произошел пожар с пятью погибшими, рассказал, как медперсонал выводил больных из опасной зоны, и поблагодарил работников стационара.
Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел во вторник утром. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Позднее городской комитет по здравоохранению уточнил, что погибли четверо мужчин и женщина в возрасте от 59 лет. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Я спал. Зашел медбрат, разбудил со словами: "Вставайте, пожар. Возьмите документы, маски". Выходим в коридор из палаты – там гарь. Медики быстро всех собрали, провели через задымление, помогли спуститься по лестнице. Где-то в 6.40 мск мы уже сидели внизу. (Нам) раздали одеяла, халаты, водичку", - рассказал Никифоров журналистам.
Он добавил, что среди больных, которых медперсонал больницы Святого Георгия выводил в безопасное место, были люди, "которым трудно двигаться". Сам Никифоров, по его признанию, "температурил и плохо себя чувствовал".
По словам мужчины, вместе с ним находились "несколько десятков человек". Пациенты вернулись в свои палаты примерно через полтора часа.
"Молодцы медики, конечно, выше всяких похвал. Сработали очень четко, организовано", - заключил Никифоров.