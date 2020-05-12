Депутат упрекнул Польшу в желании "понравиться США"

"Здесь явное лоббирование военно-промышленного комплекса, явное желание понравиться своим главным спонсорам - США. И вместо того, чтобы саккумулировать средства на вопросы здравоохранения, оказания помощи гражданам в период пандемии коронавируса, который Польша тоже не обошла, они ставят на усиление военной мощи, при этом выискивая военную угрозу со стороны нашего государства", - сказал Швыткин.