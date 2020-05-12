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2020-05-12T15:20
https://ria.ru/20200512/1571328258.html
Депутат упрекнул Польшу в желании "понравиться США"
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РИА Новости

Депутат упрекнул Польшу в желании "понравиться США"

15:20 12.05.2020
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© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В новой стратегии национальной безопасности Польши просматривается явное лоббирование интересов военно-промышленного комплекса и желание понравиться своим спонсорам в США, Россия не ведет воинствующую политику против республики, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики. В данном документе в качестве самой большой угрозы для Польши указывается "агрессивная политика России". Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ранее заявил, что в новой стратегии "внешние угрозы неизменны". По словам Солоха, в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов.
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"Здесь явное лоббирование военно-промышленного комплекса, явное желание понравиться своим главным спонсорам - США. И вместо того, чтобы саккумулировать средства на вопросы здравоохранения, оказания помощи гражданам в период пандемии коронавируса, который Польша тоже не обошла, они ставят на усиление военной мощи, при этом выискивая военную угрозу со стороны нашего государства", - сказал Швыткин.
"Безусловно, это не имеет под собой никакой основы, я имею в виду возможная наша какая-то агрессия. Мы даже воинствующую политику в отношении Польши не ведем", - подчеркнул парламентарий.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияЮрий ШвыткинАнджей ДудаГосдума РФПольшаСШАВ мире
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