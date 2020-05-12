Новая стратегия нацбезопасности Польши назвала Россию основной угрозой

ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Польши Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, передает корреспондент РИА Новости.

В данном документе в качестве самой большой угрозы для Польши указывается "агрессивная политика России".

Дуда после подписания документа заявил, что стратегия отражает "прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет". Он напомнил, что предыдущая стратегия была подписана в 2014 году.

По его словам, за пять лет произошли значительные изменения в вопросе милитаризации Польши. "В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО , США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов", - сказал президент.

Также он отметил, что за прошедшее время был построен терминал по разжижению газа, который в настоящее время расширяется, и начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу. По его словам, это позволит "избежать энергетической зависимости" от России. При этом Дуда посетовал, что Польша покупает российский газ по более высокой цене, чем Германия.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ранее заявил, что в новой стратегии "внешние угрозы неизменны". "Главная из них - последствия агрессивной политики России", - сказал он.

По словам Солоха, в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов. "В стратегии мы подчеркиваем, что мы должны стремиться к тому, чтобы тратить 2,5% ВВП на оборону. Пандемия не меняет векторов политики нашего восточного соседа", - заявил он.

В новой стратегии также нашли отражение отношения западных стран с Китаем. "Новым вызовом для единства Запада стало соперничество между США и Китаем. Странам нашего региона стоит иметь в этой области общую позицию", - сказал Солох.