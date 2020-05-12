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2020-05-12T13:16
https://ria.ru/20200512/1571318867.html
Новая стратегия нацбезопасности Польши назвала Россию основной угрозой
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РИА Новости

Новая стратегия нацбезопасности Польши назвала Россию основной угрозой

13:16 12.05.2020
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© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, передает корреспондент РИА Новости.
В данном документе в качестве самой большой угрозы для Польши указывается "агрессивная политика России".
Дуда после подписания документа заявил, что стратегия отражает "прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет". Он напомнил, что предыдущая стратегия была подписана в 2014 году.
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По его словам, за пять лет произошли значительные изменения в вопросе милитаризации Польши. "В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО, США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов", - сказал президент.
Также он отметил, что за прошедшее время был построен терминал по разжижению газа, который в настоящее время расширяется, и начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу. По его словам, это позволит "избежать энергетической зависимости" от России. При этом Дуда посетовал, что Польша покупает российский газ по более высокой цене, чем Германия.
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Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ранее заявил, что в новой стратегии "внешние угрозы неизменны". "Главная из них - последствия агрессивной политики России", - сказал он.
По словам Солоха, в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов. "В стратегии мы подчеркиваем, что мы должны стремиться к тому, чтобы тратить 2,5% ВВП на оборону. Пандемия не меняет векторов политики нашего восточного соседа", - заявил он.
В новой стратегии также нашли отражение отношения западных стран с Китаем. "Новым вызовом для единства Запада стало соперничество между США и Китаем. Странам нашего региона стоит иметь в этой области общую позицию", - сказал Солох.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияАнджей ДудаНАТОПольшаВ мире
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