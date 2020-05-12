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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:15
https://ria.ru/20200512/1571327972.html
В ЕК отметили необходимость создать запасы медоборудования в странах ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

В ЕК отметили необходимость создать запасы медоборудования в странах ЕС

15:15 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен создать запасы медицинского оборудования, чтобы быть готовым к будущим пандемиям, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган, выступая в сенате Нидерландов.
"Конечно, есть некоторые вещи, которые мы можем и должны делать иначе в мире после коронавируса. Это может включать в себя создание стратегических запасов жизненно важного медицинского и защитного оборудования, чтобы мы были лучше подготовлены к будущим пандемиям", - приводит ЕК слова Хогана.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗЕврокомиссияЕвросоюзНидерландыУханьВ мире
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