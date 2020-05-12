В ЕК отметили необходимость создать запасы медоборудования в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен создать запасы медицинского оборудования, чтобы быть готовым к будущим пандемиям, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган, выступая в сенате Нидерландов.
"Конечно, есть некоторые вещи, которые мы можем и должны делать иначе в мире после коронавируса. Это может включать в себя создание стратегических запасов жизненно важного медицинского и защитного оборудования, чтобы мы были лучше подготовлены к будущим пандемиям", - приводит ЕК слова Хогана.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.