В КРЭТ опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ в учреждения здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что поставки аппаратов ИВЛ прекратились из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
"Информация не соответствует действительности, поставки продолжаются в плановом режиме", - сказали в пресс-службе КРЭТ.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли соответственно 9 и 12 мая. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – сразу пять больных.
После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. Ранее во вторник в ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что причиной пожара в реанимационном блоке больницы Святого Георгия могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких.