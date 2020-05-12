В КРЭТ опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ

"Информация не соответствует действительности, поставки продолжаются в плановом режиме", - сказали в пресс-службе КРЭТ.

Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли соответственно 9 и 12 мая. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – сразу пять больных.