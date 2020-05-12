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2020-05-12T15:22
https://ria.ru/20200512/1571327673.html
В КРЭТ опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ
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РИА Новости

В КРЭТ опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ

15:22 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ в учреждения здравоохранения.
Ранее в СМИ появилась информация, что поставки аппаратов ИВЛ прекратились из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
"Информация не соответствует действительности, поставки продолжаются в плановом режиме", - сказали в пресс-службе КРЭТ.
Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли соответственно 9 и 12 мая. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – сразу пять больных.
После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. Ранее во вторник в ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что причиной пожара в реанимационном блоке больницы Святого Георгия могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
Вчера, 13:39
"Претензий не было". В больнице Петербурга рассказали об аппаратах ИВЛ
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Концерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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