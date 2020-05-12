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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T16:03
https://ria.ru/20200512/1571327629.html
Лукашенко пригласил главу ВОЗ посетить Белоруссию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

Лукашенко пригласил главу ВОЗ посетить Белоруссию

15:10 12.05.2020 (обновлено: 16:03 12.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус принял приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить республику с визитом после пандемии коронавируса COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
По ее данным, во вторник по инициативе руководства ВОЗ состоялся телефонный разговор Лукашенко с Гебрейесусом.
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"Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Тедрос Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в нашу страну после окончания пандемии", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в ходе разговора глава ВОЗ попросил Лукашенко рассказать об обстановке, которая складывается в Белоруссии из-за коронавируса, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости ее оказать. Лукашенко со своей стороны рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике по борьбе с COVID-19. При этом президент подчеркнул, что наибольшее внимание уделяется лечению пневмоний. Глава государства также заявил, что главная задача, которую определили для себя в республике, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности.
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"Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. Глава ВОЗ поблагодарил президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что речь шла также о миссии ВОЗ, которая работала в Белоруссии в апреле, Лукашенко поблагодарил Гебрейесуса за приезд экспертов. Глава ВОЗ в свою очередь выразил благодарность за прием специалистов и созданные условия для работы.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. На понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии выросло до 23906, в том числе умерли 135 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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