В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
"Производство современного медицинского оборудования является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", - рассказали в пресс-службе компании.