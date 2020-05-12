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2020-05-12T15:45
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В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
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РИА Новости

В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

15:12 12.05.2020 (обновлено: 15:45 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкДезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
Дезинфекция территории больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге после тушения пожара
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
"Производство современного медицинского оборудования является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", - рассказали в пресс-службе компании.
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