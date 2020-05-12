В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

"Производство современного медицинского оборудования является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", - рассказали в пресс-службе компании.