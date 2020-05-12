В ГД попросили разъяснить формирование списка системообразующих компаний

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Депутаты Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) и Андрей Чернышев ("Единая Россия") направили письмо исполняющему обязанности премьера РФ Андрею Белоусову с просьбой разъяснить критерии включения в список системообразующих предприятий ряда компаний, в частности, торгового дома ЦУМ.
Ране правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет Белоусов, одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий.
Депутаты в своем обращении (копия есть у РИА Новости) пишут, что, по данным на 30 апреля, в перечень, представленный министерством экономического развития РФ, вошла 1151 организация из 72 отраслей экономической деятельности.
"Просим вас проинформировать нас как депутатов Государственной думы РФ о следующем... на основании чего в список системообразующих организаций, получающих государственную поддержку, попали организации ООО "Тойота Мотор", ЗАО "Рено Россия", ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ООО "Метро кэш энд керри", ГК "М.видео", ООО "Адидас", контролируемые иностранными гражданами", - говорится в обращении.
Кроме того, депутаты просят сообщить, "каким отраслевым критериям соответствуют предприятия ОАО "Торговый дом ЦУМ" и ООО "Мануфактуры Боско" и что позволило включить данные организации в список системообразующих предприятий и получать весомую государственную поддержку в период экономического кризиса".
Депутаты, представляющие в Госдуме Иркутскую область, также попросили представить список организаций от региона, подавших заявки на включение в перечень, которым комиссией было отказано.
10 апреля, 21:50Букмекеров исключили из нового списка системообразующих компаний