В Совфеде оценили новую стратегию нацбезопасности Польши

"Пусть тратят на оборону сколько не жалко, этими деньгами польских налогоплательщиков они оплачивают свои фантомные страхи и ложные цели. Россия имеет оборонную военную стратегию и не собирается ни на кого нападать, включая Польшу. И польские политики, и военные должны хорошо понимать, что конкурировать с Россией в части военных возможностей Польша не может по определению, даже если будет тратить на оборону в разы больше", - сказал Морозов.