ЕР обратится в Генпрокуратуру из-за случаев принудительного увольнения

В рамках приема граждан Медведеву рассказали о случае принуждения к увольнению жительницы Санкт-Петербурга, которая работает в одном из сетевых магазинов общественного питания. Женщина не собиралась увольняться, поэтому ей пришлось написать заявление на неоплачиваемый отпуск. Деньги она не получила.

"Это основание для привлечения работодателя к административной ответственности. Предлагаю по партийной линии направить запрос в Генпрокуратуру с изложением фактов. Я поставлю соответствующие визы. Кроме того, нужно направить обращение в государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга", — приводятся слова Медведева на официальном сайте ЕР

Схожая ситуация сложилась у сотрудников одного из сетевых обувных магазинов во Владимирской области. Группа сотрудников отказалась писать заявление и об увольнении по собственному желанию, и о предоставлении неоплачиваемого отпуска. В итоге работники были вынуждены уйти на больничный — зарплату и выплаты по листку нетрудоспособности они не получили. Медведев также поручил правцентру партии обратиться в Генпрокуратуру по этому вопросу.