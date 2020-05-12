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ЕР обратится в Генпрокуратуру из-за случаев принудительного увольнения
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РИА Новости

ЕР обратится в Генпрокуратуру из-за случаев принудительного увольнения

14:56 12.05.2020
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Единая Россия" обратится в Генпрокуратуру РФ по поводу принуждения жителей Санкт-Петербурга и Владимирской области к увольнению, заявил председатель правящей партии Дмитрий Медведев в ходе онлайн-приема граждан по защите трудовых прав.
В рамках приема граждан Медведеву рассказали о случае принуждения к увольнению жительницы Санкт-Петербурга, которая работает в одном из сетевых магазинов общественного питания. Женщина не собиралась увольняться, поэтому ей пришлось написать заявление на неоплачиваемый отпуск. Деньги она не получила.
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"Это основание для привлечения работодателя к административной ответственности. Предлагаю по партийной линии направить запрос в Генпрокуратуру с изложением фактов. Я поставлю соответствующие визы. Кроме того, нужно направить обращение в государственную инспекцию труда Санкт-Петербурга", — приводятся слова Медведева на официальном сайте ЕР.
Схожая ситуация сложилась у сотрудников одного из сетевых обувных магазинов во Владимирской области. Группа сотрудников отказалась писать заявление и об увольнении по собственному желанию, и о предоставлении неоплачиваемого отпуска. В итоге работники были вынуждены уйти на больничный — зарплату и выплаты по листку нетрудоспособности они не получили. Медведев также поручил правцентру партии обратиться в Генпрокуратуру по этому вопросу.
"К сожалению, эти ситуации носят типичный характер — работодатель настаивает на неоплачиваемом отпуске. В итоге — для него последствий никаких. Это несправедливо. Обращения в Генпрокуратуру заставят работодателей поступать по закону", — резюмировал Медведев.
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